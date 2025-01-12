2024神回顧／新青安、大都更、打房...年度房市焦點Top 10揭曉

政策、建設與市場的交鋒

2024年房市在政策調整、重大建設與市場需求的交互影響下，掀起多起熱門話題；從新青安政策引發的人頭炒房爭議、銀行貸款滿水位導致的資金困境，到號稱最嚴的第七波信用管制，每個議題都牽動市場脈動，成為今年不可忽視的焦點。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，揭曉2024年度房市焦點Top 10，帶你回顧這些影響深遠的房市事件吧！

No.10 淡江大橋近完工

被譽為「台版舊金山大橋」的淡江大橋，橫跨淡水河口，串聯淡水與八里兩地，是北台灣交通的重要樞紐，工程已進入後半階段，預計於2025年底完工通車。交通部公路局指出，淡江大橋全線通車後，淡水與八里的行車距離將縮短約15公里，車程時間也將減少約25分鐘，這不僅大幅提升兩地通勤效率，還將有效紓解竹圍路段及關渡大橋的交通壓力，為每日往返的通勤者節省寶貴時間與精力，網友表示，「縮短15分鐘這說法有點浮誇了，不過幫助很大是一定的」；也有人認為「總覺得淡江大橋跟淡北道路都蓋好淡水照樣塞爆」。

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，便利的交通將串聯台64、台61等快速道路，提升聯外效率，有效疏解淡海新市鎮車流，並帶動觀光與周邊產業發展，房市熱度也將隨之上升，吸引更多人移居，推動區域房市需求增長。

No.9 租金指數年增率創新高

pixabay

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2024年台灣租金指數年增率再次攀升，根據行政院主計總處於12月5日公布的11月消費者物價指數（CPI）顯示，房租指數上漲2.66%，創下28年半以來的新高；樂屋網發言人洪安怡指出，台灣租金指數年增率長期與房價脫鉤，過去多以緩慢步調攀升，但自2022年起漲勢明顯加速，年增率持續突破2%，至今未見回落。這波漲勢的主因來自房東成本大幅增加，包括通膨、央行升息、租金補貼政策推高市場基準，以及電費管制等因素，讓出租成本持續攀高。

對租客來說，找到一間「CP值高」的租屋處，已經成為一場硬仗，租金指數攀升不僅反映市場現況，也透露出在城市生活的現實壓力，網友感嘆，「房租漲那麼多，房東只要租的出去就沒壓力」、「6坪的套房從兩年前租金5,800漲到現在9,000，嚇死人的高」。

No.8 台版地面師詐欺案

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

「地面師」是指假冒土地或房產所有權人，透過偽造文件、冒充身分進行房產詐騙的犯罪者；2024年上映的日劇《地面師》，改編自2017年日本真實案件，揭露詐騙集團如何設局奪取房產，劇情引發討論，也讓更多人認識到「地面師」的危險性。

2024年，台灣接連爆出類似案件，2023年11月，檢警調偵破首起台版「地面師」詐騙案；隨後在12月，又發生一起震驚社會的案例：一名70多歲退休女醫師接到自稱「檢警人員」的詐騙電話，被指控涉入洗錢案，恐慌之下聽從指示，提供大量現金，名下7間房產也遭質押，最終損失高達7,300萬元，該案在12月12日單日網路聲量達到1,802筆，網友驚呼，「7千多萬..還抵押，連老底都被騙光了」、「難怪台灣詐騙猖獗，騙這麼狠才幾年」。

No.7 國土計畫法展延問題

《國土計畫法》旨在劃分全國土地使用區域，實現永續發展，防止土地濫用，確保資源合理分配；然而，自2015年立法通過以來，有民眾質疑：「農民土地始用權力全部被收回，叫農民怎麼生活」、「國土計畫法趕鴨子上架，配套措施根本沒有完善！」在輿論壓力與藍綠立委達成共識下，原定2025年4月30日全面施行的國土功能分區圖，最終延至2031年，增加六年緩衝期，在此期間，土地交易規範將維持現狀。

中信房屋研展室副理莊思敏分析，根據現行《區域計畫法》，符合條件的農地可申請變更為建地，這吸引投資客、企業與開發商低價收購農地，推動土地市場交易熱絡；未來《國土計畫法》正式上路後，土地開發與變更門檻將大幅提高，市場彈性空間收窄，交易熱潮恐面臨降溫，投資氛圍也將逐漸冷卻；徐佳馨則認為，政策延後增加市場不確定性，買賣雙方須謹慎應對未來土地用途限制，如何在展延期間達成中央、地方與民間共識將是關鍵挑戰。

No.6 0403花蓮地震推動都更議題

Pexels

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2024年4月3日，花蓮發生規模7.2強震，突如其來的劇烈搖晃讓全台屏息。新聞畫面中，傾斜的建築、龜裂的牆面、驚慌逃出的居民，成為揮之不去的集體記憶；地震過後，花蓮地區超過170件建物被貼上紅黃單，全台各地也有多處建築被列為危險建物，這場地震也讓老舊建築的安全問題再次成為焦點。

根據審計部統計，截至2023年底，全國住宅屋齡平均32年，全台約有500萬戶屋齡超過30年的房屋，占總體房屋一半以上，潛在風險不容忽視；震後，台北市長蔣萬安率先宣布啟動「大都更時代」，推動「八箭政策」，透過容積獎勵、防災型都更、降低公辦都更受理門檻、放寬民辦都更法令及危老檢討審查項目等作法，全面加速都市更新，減少民眾疑慮，降低推動阻力，網友認為「容積率提升到能室內一換一 都更會好推動很多」、「台北只能靠自然都更，利益牽扯太廣」。

No.5 囤房稅2.0上路

2024年2月16日，財政部正式預告囤房稅2.0稅率基準。消息一出，隔日網路討論聲量瞬間飆升，2月17日單日聲量高達1,520筆，引發廣泛關注。

囤房稅2.0主要針對多屋持有者，將「縣市歸戶」改為「全國歸戶」，並調高非自住房屋稅率，目的是抑制囤房，保障自住權益，政策已於2024年7月1日正式實施，並將於2025年5月開始依新制課徵稅金。中信房屋研展室副理莊思敏指出，囤房稅2.0實施後，將提高多屋族的持有成本，鼓勵建商與大戶釋出空置房屋，立意良善；但鑒於目前台灣房屋稅的稅基偏低，她認為僅靠提高囤房稅逼出空置房屋，恐怕難以達到預期效果；反對者則擔憂成本將轉嫁到租客，「反正本來就一堆人頭 真的超過就轉嫁到租金」、「每個月又要把存股錢撥一點來繳租金了」。

No.4 台積電嘉義科學園區設廠

shutterstock

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行政院於2024年3月18日宣布，台積電將於嘉義縣太保市的嘉義科學園區設廠，消息一出引爆討論，單日網路聲量高達2,041筆。作為半導體龍頭，台積電設廠一向帶動當地經濟、就業與房市發展，樂屋網發言人洪安怡指出，受惠區域以太保和朴子為主，尤其是縣治特區與高鐵特區；縣治特區有行政機關進駐，還有長庚醫院周邊商圈補足基本生活機能；高鐵特區則因高鐵優勢與華泰名品城落腳，吸引大型建商插旗，房價隨之攀升。

洪安怡表示，隨著重大建設陸續到位，未來這些區域有望迎來一波發展榮景，網友驚嘆「房地產靠台積，股市也靠台積，厲害了」、「哪裡有台積電，哪裡就看得到錢錢的未來嗎，哈哈」、「房價比天高每個縣市都有機會，只要台積電一去，通通中獎恭喜了」。

No.3 第七波信用管制

被譽為「史上最嚴」的第七波選擇性信用管制於2024年9月20日上路，進一步收緊房貸條件，針對多屋族與高價住宅貸款加強管制，並擴大適用範圍至全國；核心措施包括取消名下有房者第一戶購屋貸款的寬限期，第二戶貸款成數從6成降至5成，顯示央行抑制炒房的決心。

《房產溫度計》名家徐佳馨指出，此次政策嚴格程度超乎預期，重新定義自然人名下有房再購者，換屋族、多房投資客，甚至建商全都無一倖免；成屋市場首當其衝，預售市場的交屋進度也將被打亂，影響銷售進程，市場恐迎來一波動盪。

為避免錯殺繼承族與換屋族，央行於2024年10月9日宣布鬆綁，繼承取得房屋、換屋簽切結1年內出售原有房產，以及已簽約購置成屋或預售屋者，均不受管制影響，網友表示「這樣才對嘛！不然真的在搞」、「這樣搞水位就更難降了吧」、「主要是幫新青安解套而已，鬆綁不多」。

No.2 銀行貸款近滿水位

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

受惠於新青安政策，房市熱度持續升溫，2024年8月，銀行房貸餘額接近「滿水位」成熱門話題，光是8月21日單日網路聲量高達4,201筆；根據統計，全台銀行房貸餘額已達新高，對於多屋族、換屋族和豪宅貸款者，貸款門檻提高，放款條件更嚴格，讓不少民眾踢到鐵板，陷入「貸不到款」的窘境，引發民怨，「滿水位是真的，要排隊是真的」、「成立自救會吧」、「全國都沒想到貸款總額有上限？繼續青安」。

面對銀行貸款滿水位，徐佳馨建議購屋族提前做好三大準備：一、了解貸款潛規則，避免成為「小白戶」，建立良好信用，並與房貸專員維持互動，資金緊縮時可考慮壽險、農漁會、郵局等備案；二、提前確認貸款條件，不要只聽建商、代銷或房仲保證，應事前向銀行確認細節；三、簽約時加註延遲免責條款，避免自己因為貸款延期而被迫違約賠償，穩健準備，才能在資金緊縮時順利完成購屋。

No.1 新青安之亂

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

新青安貸款方案讓許多人實現買房夢，但也引發爭議，像是人頭炒房、貸後轉租等問題浮現，不少網友質疑，新青安成為推高房價的助力，根據財政部初步查核，發現共1,502件不符自住使用個案，其中1,332件涉及出租情事，170件為人頭戶，網友不滿覺得「 真的是破壞好意」、「人頭一定不止，這一波先抓非常明顯的」、「都是人頭害我上不了車啦」。

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析認為，新青安政策立意良善，卻意外推升短期房價，大量申貸使銀行不動產貸款接近滿水位，審核更嚴格，排隊撥款成為常態；他進一步提醒，新青安利息補貼預計將於2026年7月退場，首購族將面臨更大資金壓力，購房前應審慎評估財務狀況，避免資金調度失衡。

近期，新青安是否延長辦理成為市場熱議話題，財政部長莊翠雲1月2日表示，將在2026年7月底到期前三個月，根據實施狀況進行檢討，再討論是否續辦，市場對此保持高度關注。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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