捷流營收／去年第4季年增21.3％ 創歷年同期次高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）2024年12月合併營收2.10億元、年增34.1％；第4季合併營收6.42億元，繳出季增9.1％、年增21.3％表現，改寫歷年同期次高紀錄；累計全年合併營收24.02億元、年減7.9%。

捷流表示，第4季主要受惠客戶對於工業閥門產品需求穩定，訂單拉貨動能持續成長，加上旗下擁有多個生產基地，包括中國蘇州廠、台灣土城一、二廠以及桃園觀音鑄造廠等，有效滿足客戶訂單交期，進一步推升第4季整體營收表現亮眼。

捷流上榜天下雜誌「傳產營運績效100強」榜單，此榜單根據多項財務指標、經營績效進行嚴格篩選，凸顯捷流經營管理、財務穩健、及市場競爭力皆保有高度優勢。

捷流指出，憑藉集團始終不懈的技術創新，積極拓增多元產品線、多元產業接單能力，並提供客製化閥門產品，滿足不同產業客戶的特殊需求，成為客戶不可或缺的合作夥伴，進一步彰顯捷流產品的高品質與可靠性。

展望2025年第1季，捷流仍積極拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，並持續升級工廠自動化、智慧化效益，同時積極擴大全球業務接單量能，有助於創造集團未來良好營運發展。

此外，捷流仍持續看好全球節能環保意識的重視，對於液化天然氣接收站、LNG船與船舶業排煙脫硫等長期需求，以期持續堆疊集團未來營運正向發展。

營收

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