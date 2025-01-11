保瑞、美時2024年營收寫新猷

製藥雙雄保瑞（6472）、美時昨（10）日公布2024年業績表現，受惠海外市場大幅成長，全年營收都創下歷史新高紀錄。保瑞全年合併營收192.57億元，年增35.62%，美時全年合併營收186億元，年增也達到10%。

保瑞藥業2024年12月自結合併營收19.85億元，月增17.98%、年增107.93%，12月營收月增主要歸功於Vigafyde口服液表現優於預期，以及竹南廠主要客戶的庫存補貨需求。

展望2025年，保瑞藥業將持續專注於擴大在美國罕見疾病特殊藥品市場的佔有率。保瑞計劃將所有美國市場產品整合至專精罕病通路的百年藥廠品牌Upsher-Smith之下，強化市場定位與一致性。公司將持續策略性選擇研發與授權產品，期待建立精準且高毛利產品組合，滿足未竟的病患需求。

美時12月自結合併營收為14.63億元，月增38%，年增7%。

美時表示，2024年第4季營收表現亮眼，達44億元，年增29%，其中出口業務年增逾60%，主要來自美國抗血癌藥物Lenalidomide、及全球腫瘤藥品的強勁需求；亞洲市場營收年增10%，泰國市場表現尤為突出，第4季營收較去年同期成長450%，得益於美時與Teva Pharma Thailand產品整合所產生的綜效。美時全年出口及亞洲市場營收分別年增15%和4%。