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中鋼估鋼市年後買氣回歸

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）昨（10）日公布去年12月營收為296.32億元，月增2.1%、年增0.5%；累計去年全年營收達3,605.36億元，年減0.8%。展望今年，該公司指出，春節等長假結束後，買氣回歸可期。

中鋼表示，就上個月鋼品出貨量來看，包括中鋼本身、中龍、中鴻，以及越南、印度和馬來西亞等地子公司出貨合計為97.1萬公噸，相較11月份的99.2萬公噸，減少2.1萬公噸。

不過，因子公司中鋼構對台積電位於嘉義科學園區的CoWoS先進封裝廠建廠增加鋼構供料，加上另一家子公司中能風電設於彰化的風場發電量提升，挹注整體營運表現。

依中鋼公司12月營收為296.32億元，月增2.1%、年增0.5%；累計去年全年營收達3,605.36億元，年減0.8%。

展望今年前景，該公司指出，年底主要用鋼國家，多進入耶誕與新年假期，市場交易冷清。待上述長假結束，以及過完農曆春節假期，期待買氣回歸。

另外，亞洲地區鋼價相對穩定，預期中國大陸財政刺激政策效應逐步顯現，終端需求復甦雖尚需時間，但觀望氣氛越趨緩解，希望補庫需求逐步釋出。

中鋼9日剛開出2月盤價，由於全球製造業需求尚未全面改善，市場觀望川普新政對國際政經的影響，加上第1季適逢農曆春節，工作天數減少，下游用戶採購保守，考量下游庫存仍處調整階段，為穩定客戶購料信心，以平盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。

中鋼構 春節 營收

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