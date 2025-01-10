統一、統一超全年業績攻頂 受惠轉投資挹注

統一（1216）企業昨（10）日公布2024年全年營收，受惠於旗下統一超、統一中控、統一實等轉投資業績同步成長挹注，去年全年合併營收達6,576.3億元，年增13.19％，刷新歷年紀錄；其中，統一超營收首次突破3,300億元，全年同締新猷。

統一企業受惠於旗下轉投資中控、統一超等營收增長挹注，去年12月單月營收達514.3億元，年增4.6%；去年累計營收達6,576.3億元，年增13.19％；在寫下新高之後，2025年的營收朝著7,000億元里程碑目標挺進。

統一超方面，去年12月合併營收291.4億元，年增5.86%，創下歷史同期新高及單月歷史第三高紀錄；去年累計營收達3,379.3億元，年增6.63%。

統一超表示，台灣7-ELEVEN去年12月掌握年貨採買、冬至、耶誕節、跨年派對、低溫保暖等節慶節令商機，深耕鮮食、CITY系列與年菜等商品，帶動整體獲利向上。

此外，7-ELEVEN也耕耘會員經濟，以OPENPOINT點數生態圈為基石擴展會員服務，再加上全新「uniopen」電商數位平台開站，整合集團會員、點數以及支付等功能，期望藉此提升會員黏著度。轉投資事業統一生活（康是美） 、悠旅生活（星巴克）、統一精工、菲律賓7-ELEVEN、上海7-ELEVEN等均積極向上，挹注整體營收成長。

邁入2025年，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續滿足圍爐年菜、拜年賀禮、除舊布新、春酒尾牙等新春商機，開發話題商品與服務，藉由時來運轉全店優惠活動增添買氣，串聯OPENPOINT APP、i預購、i划算、OPEN NOW、智FUN機等多元數位採買管道，滿足顧客購物便利性、開創門市新銷售機會，將持續架構超越顧客期待的OMO生活型服務平台，進一步推升元月營收向上攀升。

統一持有統一中控72.8%股權，統一集團長期深耕中國大陸聚焦經營，2025年有望跟著大陸開始推振興經營政策加持擴大內需後，民生產業也會跟著受惠。

至於統一實，去年12月合併營收44.9億元，年增43.6%，創歷史新高；去年累計營收為448.5億元，年增27.3%。拜馬口鐵產品銷售量價同步回升及飲料包裝業務持續成長，再加上原物料價格相對有競爭力，營收、獲利已擺脫去年下滑的窘境，今年也將有新產線要加入投產，2025年展望樂觀。

在綜合包裝事業的部分，統一實將穩固、推升現有優質大客戶及開拓培養高潛力新客戶；聚焦無菌充填、新型鋁瓶罐（NBC）充填及碳酸飲料充填業務的開展，穩固技術領先區塊並布局開拓飲料市場新領域。