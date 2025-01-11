快訊

馬祖5.6度！ 12縣市低溫特報 玉山積雪 下周三再有冷氣團南下

藍營下會期審查公教年改停砍案 稱民眾黨態度是關鍵

絕美景致！ 玉山昨晚再降瑞雪成「銀白世界」雪深3公分

美躍我最大機械出口國

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣機械公會昨（10）日表示，2024年台灣機械設備出口美國市場占比達24.6%，金額計71.9億美元；中國大陸占比為23.4%，金額為68.6億美元。美國已取代中國大陸，正式成為台灣機械出口的第一大市場。

台灣機械公會理事長莊大立指出，2024年台灣機械整體產值預估與2023年接近、約1.2兆元。展望2025年，國際政經情勢仍是影響台灣機械出口關鍵因素，尤其美中競爭與其國內經濟發展情形，更是扮演重要角色。

莊大立認為，歷經2023年大幅衰退、2024的持平，參考機械外銷訂單、美中經濟政策與國際經濟發展情形，預期2025年機械整體出口將逐漸向上成長，緩步復甦。

去年機械出口國前三大為，美國71.92億美元、占比24.6%，中國大陸68.57億美元、占比23.4%，日本21.45億美元、占比7.3%。

莊大立表示，美國與大陸仍為台灣機械出口的前兩大市場。以往大陸是台灣機械的第一大出口市場，2021年中國大陸市場占比30.9%，出口金額達102.27億美元；2022年占比降至25.9%，出口金額89.8億美元。                    

美國

延伸閱讀

美國通膨與中國大陸通縮角力 全球市場2025動盪加劇

愛上夢幻樂園 美國佛州夫婦乾脆搬去迪士尼隔壁「天天去」

美國洛杉磯野火延燒 安晨妤曝當地慘況

德國之聲客座評論／川普會讓美國重回19世紀的領土擴張嗎？

相關新聞

台塑四寶 上季轉虧為盈 台塑全年每股虧0.2元

台塑集團昨（10）日公布2024年營運表現，受中國大陸房市低迷、內需不振，加上大陸石化新增產能開出市場供給過剩，衝擊石化...

上銀攻美國製造 擴大布局

傳動與控制科技大廠上銀昨（10）日晚在大台中國際會展中心舉行集團尾牙，董事長卓文恒表示，川普當選美國總統後，「美國製造」...

美躍我最大機械出口國

台灣機械公會昨（10）日表示，2024年台灣機械設備出口美國市場占比達24.6%，金額計71.9億美元；中國大陸占比為2...

保瑞、美時2024年營收寫新猷

製藥雙雄保瑞、美時昨（10）日公布2024年業績表現，受惠海外市場大幅成長，全年營收都創下歷史新高紀錄。保瑞全年合併營收...

台塑四寶三路並進 分散市場風險

台塑集團2024年受石化業前所未見的景氣低迷，營運陷入低谷，展望2025年， 台寶四寶都認為，中國大陸石化產能過剩問題仍...

華航、星宇營收 創三個新高 去年、上季、上月同寫紀錄

航空四雄華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航2024年全年營收都寫下史上新高；其中，華航跟星宇航空營收創下單月、單季及全年三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。