美躍我最大機械出口國
台灣機械公會昨（10）日表示，2024年台灣機械設備出口美國市場占比達24.6%，金額計71.9億美元；中國大陸占比為23.4%，金額為68.6億美元。美國已取代中國大陸，正式成為台灣機械出口的第一大市場。
台灣機械公會理事長莊大立指出，2024年台灣機械整體產值預估與2023年接近、約1.2兆元。展望2025年，國際政經情勢仍是影響台灣機械出口關鍵因素，尤其美中競爭與其國內經濟發展情形，更是扮演重要角色。
莊大立認為，歷經2023年大幅衰退、2024的持平，參考機械外銷訂單、美中經濟政策與國際經濟發展情形，預期2025年機械整體出口將逐漸向上成長，緩步復甦。
去年機械出口國前三大為，美國71.92億美元、占比24.6%，中國大陸68.57億美元、占比23.4%，日本21.45億美元、占比7.3%。
莊大立表示，美國與大陸仍為台灣機械出口的前兩大市場。以往大陸是台灣機械的第一大出口市場，2021年中國大陸市場占比30.9%，出口金額達102.27億美元；2022年占比降至25.9%，出口金額89.8億美元。
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