台泥去年業績衝70年來高點

台泥昨（10）日公布2024年12月合併營收165.4億元，年增73.88%；累計2024年全年合併營收達1,549億元，年增42.62%，創下台泥民營化70年來新高紀錄。亞泥12月合併營收70.85億元，年增12.2%，2024年營收762.8億元，年減4.8%。

展望2025年，法人認為，水泥市場景氣趨於正向，業者推出的低碳水泥及混凝土銷售成績逐步看好，加上各公司轉投資事業穩健成長，水泥雙雄台泥、亞泥2025年營運一定會比2024年好。

台泥2024年12月營收年增幅度逾七成，主要受惠於亞歐低碳水泥及電力收入。台泥2024年3月將土耳其OYAK和葡萄牙Cimpor兩水泥廠併入營收，到去年12月為止，為台泥貢獻約546億元營收，占台泥合併營收35.24%。另一方面，台泥旗下和平電廠12月運轉正常，較前年同期因設備全月檢修，營收成長率高。

台泥現任董事長張安平上任前，台泥合併營收規模未曾突破千億元大關，張安平2017年接手後，大舉投入設備整改積極減碳，並前進歐洲布局低碳水泥及能源市場，七年內帶領台泥建置包括再生能源、電池與儲能的綠能產業鏈。2018年台泥全年營收首度站上1,246億元的營運高點，之後面臨疫情衝擊、以及中國大陸市場景氣衰退，台泥每年營收仍守穩千億元關卡。

法人分析，2024年全年台泥合併營收中，大陸營收比重已降至22％，兩岸以外營收比重攀升至40％。台泥過去七年低碳轉型與國際化已長出一塊新營收，使台泥面對大陸營收衰退，仍持續獲利。2024年台泥在台灣東部的重要生產據點，包括水泥廠、電廠、工業港接逢遭遇天災，損失慘重，但台泥仍在前三季提前營收達陣千億元，2024全年突破1,500億元大關。