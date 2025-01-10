SCFI運價指數 中止連六漲

運價指數中止連六漲！最新一期運價昨（10）日出爐，四大主要航線都下滑，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數，指數下跌214.49點至2,290.68點，周跌幅8.6%，其中又以市場需求較淡的歐洲線跌幅較重達14%。

國內的物流業者分析，今年農曆年來的早，下周艙位仍是滿艙，隨著過年愈來愈接近，出貨量開始減少後，未來的運價也會開始向下修正，這不是只有今年才有現象， 每年過年前一、兩周，運價都是逐周下修走勢。

之前運價連六漲，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海受惠於運價走揚，12月及全年的營收再度寫下好成績。長榮、萬海12月營收寫下年、月雙增好成績，全年的營收年增幅度表現亮麗。