華航、星宇營收 創三個新高 去年、上季、上月同寫紀錄

航空四雄華航（2610）、長榮航、星宇航空及台灣虎航2024年全年營收都寫下史上新高；其中，華航跟星宇航空營收創下單月、單季及全年三冠王；長榮航空單月及全年度的營收刷新歷史記錄。

四家航空業者對於2025年的展望都偏向樂觀，第1季的傳統客運旺季，目前寒假期間跟春節期間的機票都賣的相當好，受惠於長假效應，出國人潮增加；另外，航空貨運元月的價格相當好，貨量也很充足，客、貨雙好將推升航空四雄元月營收續開紅盤。

航空四雄2024年營收概況

華航2024年營收寫下三冠王的佳績，受惠於航空貨運超旺，2024年12月營收來到184.57億元，第4季合併營收528.93億元，寫下歷年單月、單季最佳成績；累計全年合併營收2,038.74億元，創開業以來最高，年增幅10.31%。

元月客運更旺，農曆春節假期即將到來，東北亞及東南亞的峴港、峇里島和清邁等航線訂位多超過九成，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等已近95%。

華航2024年整體貨運營收達607.11億元，較前一年成長6.23%，其中12月各地工廠在農曆年趕工，加強出貨力度，高價艙位、包機需求增加挹注貨收攀升到62.37億元，較上月成長6.55%，較去年同期增加20.71%。

長榮航空12月合併營收首度衝上200.54億元，年增率為6.99%，客運營收達126.42億元，年增率為0.24%，貨運營收達53億元，年增率為25.79%；2024年合併營收達2,210.09億元，年增率10.31%，單月合併營收及全年度合併營收皆創下歷史新高。

長榮航空在客運方面，因耶誕節及新年效應帶動歐美長程航線訂位量，載客率達85%以上；東北亞航線受惠於賞楓遞延及滑雪活動，整體載客率接近九成。

星宇航空12月總營收為35.37億元，月增率18%，年增率47%，創單月歷史新高，隨著年底假期效應浮現，尤其是洛杉磯航線自12月22日起增為每周十班，北美航線載客率表現亮眼，帶動客運營收穩健成長；累計全年營收為355.46億元，年增率58%。

展望2025年，星宇航空預計引進七架廣體客機，截至今年底機隊規模將達33架；同時，星宇航空積極擴展新市場，規劃開闢二至三個新航點，其中包含第四條美國航線，以進一步增強北美市場競爭力。

台灣虎航是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，2024年11月開航第20個日本航點宮崎，也將於今年1月21日開航高雄-新千歲航線。2024年自結總營收為164.23億元，年增31.7%，為歷史新高。

隨著滑雪及農曆新年傳統出遊旺季到來，旅遊熱度不減，整體旅遊市場需求暢旺。