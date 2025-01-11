台塑四寶三路並進 分散市場風險

台塑集團2024年受石化業前所未見的景氣低迷，營運陷入低谷，展望2025年， 台寶四寶都認為，中國大陸石化產能過剩問題仍然嚴重，美國新總統川普上任後關稅及貿易政策引發不確定風險仍大。台塑四寶將加強新產品開發、差異化策略、並透過轉投資事業的成長來分散市場風險。

台塑（1301）表示，2025年將落實推動新產品及新事業開發、能源與數位轉型策略，朝電子與半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展，並持續進行提高產品附加價值與品質等改善措施，同時分散市場，提高差別化產品銷售比重，加上轉投資公司業績穩定成長，挹注權益法投資收益，預期2025年業績可望比2024年好轉。

台化董事長洪福源表示，今年一般判斷市況會比2024年情況改善，但是大陸崛起，過剩產能在煉油業、石化業、塑膠業、鋼鐵業，甚至於新能源、半導體都普遍存在，短時間不容易解決，「紅海市場」、「低價搶單」成為新常態。他強調，今後不論市場如何變化，「差異化」將成為經營主軸，台化將放棄紅海市場、及差異化成效不彰的產業。

南亞預期，今年第1季因農曆春節假期影響工作天數，營收將較去年第4季略減。