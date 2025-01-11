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上銀攻美國製造 擴大布局

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
上銀集團尾牙登場，董座卓文恒看好美國製造商機，今年力拚營收、獲利成長。記者宋健生／攝影
上銀集團尾牙登場，董座卓文恒看好美國製造商機，今年力拚營收、獲利成長。記者宋健生／攝影

傳動與控制科技大廠上銀（2049）昨（10）日晚在大台中國際會展中心舉行集團尾牙，董事長卓文恒表示，川普當選美國總統後，「美國製造」商機可期，上銀將擴大在美國的布局，包括機電與機器人整合服務，今年力拚營收與獲利同步成長。

卓文恒看好半導體、自動化、大型基礎建設及機器人的出貨持續的增長，是今年上銀營運成長的主要動能。

卓文恒不諱言，川普擬提高對中國大陸等國家產品進口關稅政策，確實造成市場觀望氣氛濃厚，尤其中國大陸受影響較大，加上1、2月為歐美年假及中國農曆新年，出貨本來就會比較少，預期整體產業景氣要到3月以後才會明朗。

卓文恒指出，去年台灣機械設備出口，美國已取代中國大陸成為第一大出口國，極具指標意義，尤其川普大力推動的「美國製造」，可望帶動美國市場成長，上銀也決定擴大美國市場布局，加碼機電與機器人整合服務。

不過，卓文恒表示，上銀的晶圓機器人等產品，在中國大陸市場銷售狀況越來越好，當地市場觀望應屬短期效應，長期依舊看好；上銀也看好日本工具機及半導體市場穩健成長，至於歐洲市場，短期仍有待觀察。

上銀集團尾牙今年席開530桌，卓文恒期許員工與所有協力廠商及客戶一同朝「淨零智造永續發展」的目標前進。至於今年的年終獎金與去年相當，而集團今年尾牙總摸彩金額達372.5萬元。

上銀自結，去年12月合併營收20.63億元，月減3.6%、年增11.8%，為歷史單月同期第三高；第4季合併營收63.76億元，季增0.8%、年增10.7%，則是近五個季度的高點。而全年合併營收243.92億元、年減0.9%。

卓文恒表示，AI機器人的應用，無疑是上銀未來營運增長的重要驅動力。目前，上銀在AI焊接解決方案、AI物流解決方案、AI農用與醫療等領域都有進展，不過這些要真正獲利，可能還需三至五年後。

上銀 美國

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