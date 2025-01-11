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台塑四寶 上季轉虧為盈 台塑全年每股虧0.2元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑四寶去年第4季稅後純益7.15億元，與前一季虧損80.26億元比較，順利轉虧為盈。聯合報系資料照
台塑四寶去年第4季稅後純益7.15億元，與前一季虧損80.26億元比較，順利轉虧為盈。聯合報系資料照

台塑集團昨（10）日公布2024年營運表現，受中國大陸房市低迷、內需不振，加上大陸石化新增產能開出市場供給過剩，衝擊石化品行情，台塑四寶全年總營收1.47兆元、年減2.1%；全年稅後純益83.71億元，年減81%， 為近二十多年來新低。

台塑四寶去年第4季稅後純益合計7.15億元，與前一季虧損80.26億元比較，順利轉虧為盈。

台塑四寶2024年營運
台塑四寶2024年營運

台塑企業也公布2024年年終獎金，考量2024年四大公司平均稅前每股盈餘為0.29元，決議年終獎金月數是底標三個月本薪 。

台塑（1301）去年第4季稅後小幅獲利2.34億元，與第3季比虧轉盈，但全年仍淨損12.7億元，創下近20年來首度虧損紀錄，全年每股淨損0.2元。台塑分析，去年虧損主因為大陸房市持續低迷、內需不振，經濟復甦力道不如預期，加上同業新增產能持續開出，市場供給增加，拉低石化產品價格。

南亞第4季稅後純益2.8億元，季增324.2%，全年稅後純益33.21億元，每股純益0.42元。南亞表示，過去一年通膨與高利息狀況逐步緩解，各產品消費需求回溫，加上AI發展帶動供應鏈持續成長，公司大部分產品營運較前年好轉，電子材料、化工、聚酯、塑膠加工產品本業營收與獲利都有成長。但製造業產能擴張、美中貿易糾紛、地緣政治衝突、大陸房產問題等不利因素限制了復甦力道。

台化第4季稅後淨損10.67億元，與前一季比，虧損收斂8.51億元，全年稅後純益3.79億元，每股純益0.06元。台化表示，去年營業利益比前年增加14.9億元，但業外因台塑化等權益法投資收益減少48.1億元，來自台塑、南亞、南亞科的現金股利也減少30億元，導致整體獲利縮水。

台塑化第4季稅後純益12.68億元，較前季虧轉盈，全年稅後純益59.44億元，每股純益0.62元，為四寶中獲利表現最佳公司。台塑化說明，第4季煉油事業外銷油品對原油價差比上季增加，內銷汽、柴油配合國內物價平穩機制之吸收金額比第3季減少，但烯烴事業虧損比上季增加。台塑化配合規定，針對當季季底的各項存貨進行評價，第4季存貨評價回升利益增加。

南亞科 台塑化

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