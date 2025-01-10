網購年菜爆商機 大飯店星級餐廳菜色上千款不踩雷這樣挑

農曆春節將至，年貨採買進入高峰；今年農曆過年較早，且受惠於雙11提前發酵，購物網發現今年買氣比去年同期大增將近十倍，單月銷售激增1222%。看好年菜商機，不只五星飯店、星級名廚，近年來還有不少藝人明星與品牌合作，甚至推出自有品牌，就連銀行信用卡也加入優惠活動。

像第一銀行就攜手momo等購物網合作，推出刷卡買年菜最高5％現金回饋 ; 悠遊付也與全台4家電商攜手合作，推出回饋6～18%不等的好康活動，民眾只要使用悠遊付錢包或連結銀行帳戶支付，在momo購物網及PChome滿千享最高6%回饋金。方便忙碌的職業婦女解決年夜飯大小事，還可避免年菜踩雷。

佛跳牆、燉雞湯、紅燒蹄膀、米糕等都是台灣人餐桌上最常見的年菜，但是這些菜色的共同特色就是作工繁複、食材眾多，自己準備耗時又費工。

網購宅配冷凍大飯店年菜選擇多，每年推出上千道年菜，替許多家庭解決飯店約席位或備菜困擾，在家就能簡單復熱，輕鬆品嘗五星級主廚的宴會餐澎湃佳餚，成為不少忙碌職業婦女張羅年菜的安全牌。

MOMO去年的酒店年菜熱賣，今年則新增了北投老爺酒店、台南遠東香格里拉、礁溪長榮鳳凰酒店，還有獲得台北市「五星級環保餐廳」認證且得到四屆米其林殊榮的陽明春天蔬食餐廳也新推年菜組。

今年的農曆新年比較早，張羅年菜得提早做準備，如果拖到最後一周才上網下訂，恐怕會來不及。業者也提醒，為了食品新鮮送達，通常會分為幾個時區送貨，經典的菜色也比較容易會被搶購一空，為了配合年節物流旺盛期，建議盡早下單預訂選擇提早的時間，以利冷凍宅配能在過年前配送到府。