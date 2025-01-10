上銀董座看好美國製造商機 今年力拚營收獲利成長

傳動與控制科技大廠上銀（2049）10日晚在大台中國際會展中心舉行集團尾牙，董事長卓文恒表示，川普當選美國總統後，「美國製造」商機可期，上銀將擴大在美國的布局，包括機電與機器人整合服務，今年力拚營收與獲利同步成長。

卓文恒看好半導體、自動化、大型基礎建設及機器人的出貨持續增長，是今年上銀營運成長的主要動能。

卓文恒不諱言，川普擬提高對中國大陸等國家產品進口關稅政策，確實造成市場觀望氣氛濃厚，尤其中國大陸受影響較大，加上1、2月為歐美年假及中國農曆新年，出貨本來就會比較少，預期整體產業景氣要到3月以後才會明朗。

卓文恒指出，去年台灣機械設備出口，美國已取代中國大陸成為第一大出口國，極具指標意義，尤其川普大力推動的「美國製造」，可望帶動美國市場成長，上銀也決定擴大美國市場布局，加碼機電與機器人整合服務。

不過，卓文恒表示，上銀的晶圓機器人等產品，在中國大陸市場銷售狀況越來越好，當地市場觀望應屬短期效應，長期依舊看好；上銀也看好日本工具機及半導體市場穩健成長，至於歐洲市場，短期仍有待觀察。

上銀集團尾牙今年席開530桌，卓文恒期許員工與協力廠商及客戶一同朝「淨零智造永續發展」的目標前進。至於今年的年終獎金與去年相當，而集團尾牙總摸彩金額達372.5萬元。

上銀自結，去年12月合併營收20.63億元，月減3.6%、年增11.8%，為歷史單月同期第三高；第4季合併營收63.76億元，季增0.8%、年增10.7%，則是近五個季度的高點。而全年合併營收243.92億元、年減0.9%。

卓文恒致詞時指出，2024年初媒體記者問他景氣的代表字，他選了「智」這個字，包含「智慧製造」加「AI人工智慧」。

2024年在「智慧製造」方面，上銀推出了高速放電銑削頭，整合直驅與傳動技術，可提升加工效率達五倍，精度達2微米，可為客戶創造價值，榮獲台灣精品銀質獎。

另外也持續開發智慧型產品像智慧型滾珠螺桿、智慧型線性滑軌與智慧型單軸機器人等，都符合智慧製造與節能環保趨勢。

談到上銀在「AI機器人」的布局，卓文恒說，上銀提供機器人關鍵零組件，包括滾珠螺桿、諧波減速機、交叉滾柱軸承、伺服馬達、驅動器、控制器等，目前上銀都可自主開發，可提供整組出貨，也可配合客戶提供整體修改與設計。

在半導體產業的布局方面，上銀可提供晶圓移載系統（EFEM）、晶圓機器人、晶圓裝卸機、晶圓尋邊器等四種產品組合，可負責晶圓在曝光、研磨、清洗、測試及封裝等製程中的傳送任務。

卓文恒表示，AI機器人的應用，無疑是上銀未來營運增長的重要驅動力。目前，上銀在AI焊接解決方案、AI物流解決方案、AI農用與醫療等領域都有進展，不過這些要真正獲利，可能還需3至5年後。

展望2025年，卓文恒選了「碳」這個字。他說，台灣碳費從2025年1月1日開始生效，節能減碳將是2025年的核心議題，「碳」也象徵從傳統製造中提煉價值，在挑戰中淬鍊創新。

上銀科技以精密傳動元件與智慧解決方案為基礎，致力於提升生產效率、降低碳足跡，協助企業朝碳中和與永續發展的目標邁進，在今年助力客戶成就如鑽石般堅韌與璀璨的競爭力。