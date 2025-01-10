快訊

北市男亂發假消息「北榮麻疹大流行」 檢方諭令10萬交保

逾萬顧客注意！饗饗疑食物中毒遭停業 「這期間」訂位可退訂金或改期

不是公股銀！這家銀行獲利創高 年終獎金大方發7個月

台泥2024營收突破1500億元創新高 亞泥年減4.85%

中央社／ 台北10日電

台泥今天公布2024年營收新台幣1549.09億元，年增42.62%，創下民營化70年以來歷年新高紀錄；亞泥2024年營收為762.89億元，年減4.85%，主要因亞泥中國生產的量和價格下跌所致。

台泥2024年營收中，大陸營收比重已降至22%，兩岸以外營收攀升至40%。

台泥向中央社記者表示，過去7年低碳轉型與國際化，已為台泥具體長出一塊新營收，彌補台泥面對大陸水泥營收衰退狀況下，還能持續獲利。

台泥表示，即便2024年台泥在台灣東部的重要生產據點，包括水泥廠、電廠、工業港遭遇強震和颱風衝擊，損失慘重，衝擊營運，台泥仍能在2024年前3季營收提前突破千億元，2024年營收則突破1500億元大關。

台泥2024年12月營收165.43億元，年增73.88%，受惠於亞歐低碳水泥及電力收入。去年3月併入台泥的土耳其OYAK和葡萄牙Cimpor，截至2024年12月止，已為台泥貢獻約546億元營收，占台泥營收35.24%；台泥旗下和平電廠12月運轉正常，營收較去年同期因設備全月檢修成長。

亞泥向中央社記者表示，2024年營收減少，主要因亞泥中國價格和量都下跌；不過若單看台灣市場，則有個位數成長，除了亞東預拌持續穩步增長之外，子公司投資股市獲利佳，而嘉惠電力第2期發電量增加，以及遠龍不銹鋼銷量成長，都成為2024年營收動能之一。

亞泥2024年12月營收70.85億元，年增12.22%。展望2025年，亞泥表示，亞泥中國有機會回穩，不過因政經環境多變，整體環境還需觀察。

台泥 營收

延伸閱讀

水泥業加速低碳、綠能布局

擁百張00915不敢看損益 挨罵「被0050虐慘」！網笑：韭菜太多

水泥業迎旺季 出貨增溫

台泥入選DJSI世界及新興雙指數成分股 創建材業新里程

相關新聞

影／金酒公司辦尾牙 最大獎抱回市值27萬高梁酒

金門最大公營企業金酒公司今天中午舉辦年終尾牙餐會，最大獎是15打94年的家戶配酒，預估市價27萬，還有近百萬現金禮券等豐...

SCFI運價指數終止連六漲、周跌幅8.6% 歐洲線重挫14%

運價指數終止連六漲！最新一期運價10日出爐，四大主要航線都下滑，上海集裝箱出口(SCFI)運價指數，指數下跌214.49...

乾杯集團全體店長皆百萬年薪 無經驗40K起開徵300人

搶攻年後轉職旺季，乾杯（1269）10日宣布2025年全年預計招募300名社員，調升計時社員時薪加全勤最高達270元，無...

網議汐止中古屋、新成屋價差小 信義房屋揭站6字頭原因

北部中古屋與新成屋價差通常約兩至三成，近年來越來越多地區兩者開價差距縮小，汐止區就有中古屋與新成屋價格單價雙雙站上6字頭...

搶購好市多年貨！會員瘋麻將抱枕 好多金折抵優惠至228

年貨採購高峰將至，美式賣場好市多（Costco）會員運用「好多金」點數搶購年節商品，從禮盒、年菜到應景的麻將桌都大受歡迎...

來墾丁避冬！福容墾丁春節訂房逆勢成長 超過七成

長達九天的春節假期，有不少民眾選擇到墾丁避冬！雖然去年墾丁遊客明顯下滑，春節訂房率也下降2成，但福容墾丁店，年節檔期逆勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。