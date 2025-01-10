「全聯魷戲中心直贏店」開幕 全支付就是入場門票

全聯去年攜手跨國影音串流平台Netflix，宣布打造「全聯經濟魷戲」活動。全聯10日公布最新體驗活動「全聯魷戲中心直贏店」，將於1月11日松山文創園區二號倉庫正式開幕，結合「魷戲體驗場」與「拍照體驗場」，民眾免費入場還能盡情打卡。全聯指出，本檔活動預計能帶來30萬人流，有助於提升年輕客群佔比，主要目標能再提高「全支付」的下載量。

全聯指出，自「全聯經濟魷戲」於去年展開以來，目標達成率已達101%，全聯店內與「經濟魷戲」配合的廠商營業額也成長30%，整體來客數有顯著成長。全聯對本檔「全聯魷戲中心直贏店」活動寄予厚望，據指出，該體驗活動預算超過千萬，期望能藉Netflix熱門影集《魷魚遊戲》的聲量再提高營運動能。

全聯攜手Netflix打造「全聯經濟魷戲」，兩大品牌首次深度結合，從獨家聯名商品開發到門市互動魷戲，1月11日起更走出門市，將《魷魚遊戲》劇中玩家「想贏」的核心精神導入「全聯魷戲中心直贏店」，延伸全民皆玩家的概念。館內重現影集中經典遊戲場景，為玩家量身打造三關遊戲、四項體驗、五大展區，讓消費者彷彿走進「魷戲賽場」身歷其境，只要下載並註冊全支付即可入場，並可透過上網預約體驗，玩越多還有機會贏得魷點。

全聯表示，「全聯魷戲中心直贏店」可現場排隊，也可預約入場，進場免費，唯一入場資格是下載並註冊全支付，全聯總經理蔡篤昌表示：「藉由雙品牌聯名合作，讓消費者充滿驚喜與話題，除了增強與年輕族群的互動，也期盼透過沉浸式遊戲化體驗，提升全支付下載量，並打造消費者主動想分享的品牌體驗。」

Netflix東南亞行銷合作高級經理Joann Ngai則表示：「Netflix和全聯雙方合作創造的效益不只是將《魷魚遊戲》的許多經典場景呈現出來，也為台灣觀眾提供了多一種全新的方式體驗這部深受喜愛的影集。」