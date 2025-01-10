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中山大學邀國研院儀科中心專家學者 探討半導體科技趨勢走向

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立中山大學半導體及重點科技研究學院今舉辦2025半導體未來科技論壇，邀專家學者探討科技走向與趨勢。圖／中山大學提供
國立中山大學半導體及重點科技研究學院今舉辦2025半導體未來科技論壇，邀專家學者探討科技走向與趨勢。圖／中山大學提供

國立中山大學半導體及重點科技研究學院今舉辦2025半導體未來科技論壇，邀專家學者探討科技走向與趨勢，半導體學院長黃義佑指出，半導體發展攸關國際戰略地位及全球化布局，提升研發量能和培育在地人才，有效降低對國外設備、材料及軟體的依賴。

此次論壇以二維材料WS2製程與設備技術、ALD製程驗證與設備開發技術、超寬能隙化合物半導體製程開發技術、多功能式極紫外光微影元件檢測平台及先進封裝之光學檢測技術5大科技為主軸。

黃義佑表示，今年邀請國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心專家就5大議題分享與討論，希望串連雙方研究量能與科技人才，建構一個可擴大鏈結國家或半導體製造、封測、零組件等產業資源合作平台。

近來國際半導體大廠陸續進駐高雄，中山大學也與許多大型企業合作研究與培育人才，未來將持續整合科技發展研究資源，並擴展至高屏地區大學，提升科技人才競爭力。

國研院儀科中心主任潘正堂表示，在大南方新矽谷政策引領下，儀科中心將強化南台灣產學交流，讓中山大學師生與高雄在地產業了解國家實驗研究院研發方向，加值南台灣半導體材料應用與產業供應鏈。

中山大學半導體學院院長黃義佑（前排右六）、國研院儀科中心主任潘正堂（前排右五）及與會專家學者等人合影。圖／中山大學提供
中山大學半導體學院院長黃義佑（前排右六）、國研院儀科中心主任潘正堂（前排右五）及與會專家學者等人合影。圖／中山大學提供

中山大學 半導體

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