中山大學邀國研院儀科中心專家學者 探討半導體科技趨勢走向
國立中山大學半導體及重點科技研究學院今舉辦2025半導體未來科技論壇，邀專家學者探討科技走向與趨勢，半導體學院長黃義佑指出，半導體發展攸關國際戰略地位及全球化布局，提升研發量能和培育在地人才，有效降低對國外設備、材料及軟體的依賴。
此次論壇以二維材料WS2製程與設備技術、ALD製程驗證與設備開發技術、超寬能隙化合物半導體製程開發技術、多功能式極紫外光微影元件檢測平台及先進封裝之光學檢測技術5大科技為主軸。
黃義佑表示，今年邀請國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心專家就5大議題分享與討論，希望串連雙方研究量能與科技人才，建構一個可擴大鏈結國家或半導體製造、封測、零組件等產業資源合作平台。
近來國際半導體大廠陸續進駐高雄，中山大學也與許多大型企業合作研究與培育人才，未來將持續整合科技發展研究資源，並擴展至高屏地區大學，提升科技人才競爭力。
國研院儀科中心主任潘正堂表示，在大南方新矽谷政策引領下，儀科中心將強化南台灣產學交流，讓中山大學師生與高雄在地產業了解國家實驗研究院研發方向，加值南台灣半導體材料應用與產業供應鏈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言