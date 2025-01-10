影／金酒公司辦尾牙 最大獎抱回市值27萬高梁酒

金門最大公營企業金酒公司今天中午舉辦年終尾牙餐會，最大獎是15打94年的家戶配酒，預估市價27萬，還有近百萬現金禮券等豐富摸彩獎品；據了解，金酒公司今年的業績約為121億，未達130億的目標額，但比去年116億854營業額還多，每位員工最少可獲得3.5至4.6個月的年終獎金，讓不少民眾相當羨慕。

金酒公司今天在台開風獅爺商店街席開157桌，舉辦感恩惜福餐會，邀請上千名員工一起參與，包括副縣長李文良、金酒公司董事長吳昆璋、總經理丁丞康、副總經理趙志中、副總黃海山、參議陳國庭、金門酒類商業同業公會理事長吳則雄等人都到場與員工同樂。

金酒工會表示，今天的尾牙，主要是慰勞員工一整年的辛苦，各單位都準備精彩表演，現場宛如員工才藝競賽，不少員工與幹部，也輪番上台載歌載舞，有女團大跳時下熱門舞曲「APT」，壓軸表演是企劃處經理李淑珍，事務員許秀蓮與董事會蕭志偉粉墨登場大唱黃梅調「戲鳳」，博得台下熱情掌聲。

至於員工最期待的摸彩，金酒公司準備了1239多份的獎項，最大獎是94年春節家配酒15打，共有4份，預估市值約27萬元，每個得獎者都超開心的。

另外，最小獎為「111年秋節家配酒2打」市值約1萬4千元，共抽出約700多名員工；就連「安慰獎」，在職未滿半年的都有「111年秋節家配酒1打」市值7200元，共有27人。

李文良在致詞時表示，雖然今年金酒帳面營業額為120多億，但他認為後續所產生價值卻遠大於此，包含酒類相關產業所衍生的產值，至少有200億至300億的產值與經濟效益。此外，金酒公司也是提供地方重要經濟支柱，他認為，金門以觀光為主要產業，金酒公司更是地區重要企業，每一年提供給縣府40億至50億不等的經費挹注，對於縣府的運作起到強而有力的作用，他特別代表縣府團隊、縣民感謝金酒的貢獻。

吳昆璋則說，金酒公司成立已經邁入73年，長期以來公司秉持著「幸福企業」的理念，做好酒賣好酒之外，也希望能給予員工最大的福利。吳昆璋指出，他擔任金酒董事長至今1年4個月了，感受到金酒同仁對公司的向心力，他也提及，自己是行業的門外漢，可以擔任金酒公司董事長職務，真的很榮幸，強調會盡自己最大的專業能力，協助公司的發展。