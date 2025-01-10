SCFI運價指數終止連六漲、周跌幅8.6% 歐洲線重挫14%

運價指數終止連六漲！最新一期運價10日出爐，四大主要航線都下滑，上海集裝箱出口(SCFI)運價指數，指數下跌214.49點至2290.68點，周跌幅8.6%，其中又以市場需求較淡的歐洲線跌幅較重達14%。

國內的物流業者分析，今年農曆年來的早，下周的艙位都是滿艙，隨著過年愈來愈接近，運價也開始向下修正，這不是只有今年才有現象， 每年過年前一、兩周，運價都是逐周下修走勢。

受到美東不罷工影響，遠東到美西每FEU(40呎櫃)跌幅比較大，主要是反應罷工沒有轉艙效應，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達4,682美元，較前一期下跌315美元，跌幅6.3%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達6,229美元，較前一期跌189美元，跌幅2.9%。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,440美元，較前一期下跌411美元，周跌幅14.4%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,477美元，較前一期下跌270美元，跌幅7.2%。

至於近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌91美元，達564美元，跌幅13.89%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU較前一期分別下跌12美元、9美元、2美元。

此次遠東到歐洲運價跌幅達14.41%，攬貨業者表示，預估遠東到歐洲線仍會持續下跌。