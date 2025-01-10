國際運價指數終止連6漲 罷工危機解除美西線下挫

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），終止連6週上漲，跌逾8%，4大主要航線全數下跌，因時序接近農曆春節，運價將逐週下修；美東碼頭罷工危機解除，轉艙效應落空，美西線挫逾6%。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價下跌逾14%，遠東到地中海每TEU運價跌逾7%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）下跌逾6%，遠東到美東每FEU下跌近3%。近洋線的部分，日本和韓國小跌，東南亞跌約14%。

航運人士表示，時序接近農曆春節，按照往例船公司會為工廠休息期間的淡季，預先收貨做準備，目前是滿艙狀態，但每年接近年節，運價會逐週下修，而美西價格下跌較多，則是反映美東碼頭罷工危機解除，轉艙效應落空；而歐洲線預料過年後還會續跌。