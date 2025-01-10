快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

國際運價指數終止連6漲 罷工危機解除美西線下挫

中央社／ 台北10日電

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），終止連6週上漲，跌逾8%，4大主要航線全數下跌，因時序接近農曆春節，運價將逐週下修；美東碼頭罷工危機解除，轉艙效應落空，美西線挫逾6%。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價下跌逾14%，遠東到地中海每TEU運價跌逾7%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）下跌逾6%，遠東到美東每FEU下跌近3%。近洋線的部分，日本和韓國小跌，東南亞跌約14%。

航運人士表示，時序接近農曆春節，按照往例船公司會為工廠休息期間的淡季，預先收貨做準備，目前是滿艙狀態，但每年接近年節，運價會逐週下修，而美西價格下跌較多，則是反映美東碼頭罷工危機解除，轉艙效應落空；而歐洲線預料過年後還會續跌。

碼頭

延伸閱讀

今年首艘入境郵輪 「銀色晨曦號」訪上海

美東罷工警報解除 運價看跌 牽動貨櫃三雄元月營運

農曆春節保平安 北市消防籲謹記3大防災細節

貨櫃三雄去年營收年增6成 估短期需求穩健

相關新聞

台塑集團發出保底的3個月年終獎金 員工每人約可入帳17.76萬元

台塑集團今日公布年終獎金，由於大陸產能大量開出，供給過剩，台塑營運受到相當大壓力，獲利表現不如預期，僅發出保底的3個月年...

乾杯集團全體店長皆百萬年薪 無經驗40K起開徵300人

搶攻年後轉職旺季，乾杯（1269）10日宣布2025年全年預計招募300名社員，調升計時社員時薪加全勤最高達270元，無...

網議汐止中古屋、新成屋價差小 信義房屋揭站6字頭原因

北部中古屋與新成屋價差通常約兩至三成，近年來越來越多地區兩者開價差距縮小，汐止區就有中古屋與新成屋價格單價雙雙站上6字頭...

搶購好市多年貨！會員瘋麻將抱枕 好多金折抵優惠至228

年貨採購高峰將至，美式賣場好市多（Costco）會員運用「好多金」點數搶購年節商品，從禮盒、年菜到應景的麻將桌都大受歡迎...

影／金酒公司辦尾牙 最大獎抱回市值27萬高梁酒

金門最大公營企業金酒公司今天中午舉辦年終尾牙餐會，最大獎是15打94年的家戶配酒，預估市價27萬，還有近百萬現金禮券等豐...

SCFI運價指數終止連六漲、周跌幅8.6% 歐洲線重挫14%

運價指數終止連六漲！最新一期運價10日出爐，四大主要航線都下滑，上海集裝箱出口(SCFI)運價指數，指數下跌214.49...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。