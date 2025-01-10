快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

新車銷售佳 和泰車和汎德永業去年營收創新高

中央社／ 台北10日電

車商陸續公布2024年12月營收，其中和泰車累計去年自結營收新台幣2757.68億元，年增0.88%，創歷史新高；汎德永業去年合併營收576.4億元，年增13.35%，再創歷史新高。

和泰車去年第4季自結營收695.92億元，季增3.3%，創同期新高，汎德永業去年第4季營收140.9億元，年增36.62%，也創同期新高。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌累計去年總市場登錄輛數15萬3526輛，是11年來新高，在台市占率33.5%。

汎德永業去年12月營收43.3億元，較2023年同期成長25.34%。汎德永業指出，去年受惠旗下三大品牌電動車熱銷，汽油動力車銷量穩健，推升全年營運表現再創新高。

展望今年，汎德永業對BMW與保時捷（Porsche）新車銷售表現樂觀，BMW新車收單數量仍在高水位，BMW全新汽油動力車款系列1月將到港，預期今年BMW新車數量將維持高峰。

汎德永業指出，Porsche純電車款Macan EV預計第1季將開始大量交車，新改款車系收單表現佳，預估新車到港數量將優於去年，MINI品牌銷售目標明確，全新車款累積待交訂單數量多。

永業 營收

延伸閱讀

BMW北美2024年銷量破37萬輛創新高！X5展現高人氣、XM卻沒人要？

頂級配備給好給滿 2025年式BMW X7 xDrive40i M EXCELLENCE特仕版限量70台登場

又一輛豪華GT跑車消逝，BMW M8 Coupé即將停產！

台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

相關新聞

台塑集團發出保底的3個月年終獎金 員工每人約可入帳17.76萬元

台塑集團今日公布年終獎金，由於大陸產能大量開出，供給過剩，台塑營運受到相當大壓力，獲利表現不如預期，僅發出保底的3個月年...

乾杯集團全體店長皆百萬年薪 無經驗40K起開徵300人

搶攻年後轉職旺季，乾杯（1269）10日宣布2025年全年預計招募300名社員，調升計時社員時薪加全勤最高達270元，無...

網議汐止中古屋、新成屋價差小 信義房屋揭站6字頭原因

北部中古屋與新成屋價差通常約兩至三成，近年來越來越多地區兩者開價差距縮小，汐止區就有中古屋與新成屋價格單價雙雙站上6字頭...

搶購好市多年貨！會員瘋麻將抱枕 好多金折抵優惠至228

年貨採購高峰將至，美式賣場好市多（Costco）會員運用「好多金」點數搶購年節商品，從禮盒、年菜到應景的麻將桌都大受歡迎...

影／金酒公司辦尾牙 最大獎抱回市值27萬高梁酒

金門最大公營企業金酒公司今天中午舉辦年終尾牙餐會，最大獎是15打94年的家戶配酒，預估市價27萬，還有近百萬現金禮券等豐...

SCFI運價指數終止連六漲、周跌幅8.6% 歐洲線重挫14%

運價指數終止連六漲！最新一期運價10日出爐，四大主要航線都下滑，上海集裝箱出口(SCFI)運價指數，指數下跌214.49...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。