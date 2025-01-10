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乾杯集團全體店長皆百萬年薪 無經驗40K起開徵300人

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全體店長皆達百萬年薪。乾杯集團2025年無經驗40,000元起開徵300人。乾杯/提供
全體店長皆達百萬年薪。乾杯集團2025年無經驗40,000元起開徵300人。乾杯/提供

搶攻年後轉職旺季，乾杯（1269）10日宣布2025年全年預計招募300名社員，調升計時社員時薪加全勤最高達270元，無經驗正職社員起薪上看40,000元，最快18個月晉升店長與企業共享獲利、挑戰百萬年薪。同時提供乾杯大學、靈魂洗滌假、體能計畫等獨特的幸福福利，搶攻人才。

乾杯集團薪資一向為業界前段班，2025年釋出300名內外場職缺，計時社員起薪含全勤195元起，依照6個月培訓期間及考核成果，最高時薪可達270元，比法定時薪190元高42%，再與正職社員同享業務管理獎金。以一個月上班150小時為例，加上獎金，月薪資可領近5萬元，加上不限時數、彈性的排班制度，讓同仁能很好地平衡工作與生活。

正職社員無經驗起薪含全勤36,500元起，加上招募競爭地區津貼(信義、南港、新竹、墾丁) 3,500元，起薪最高可達40,000元，比法定工資高40%。搭配集團完善的培訓計畫及升遷管道，最快18個月晉升店長，月薪資上看85,500元，另有三節、年終、分潤獎金。

根據人力銀行調查，夢幻企業特質以66.2%受訪者青睞「願和員工共享獲利」居冠，為強化吸引及留任優秀人才，乾杯集團2023年開啟「共享獲利」機制、2024年首次共享營運成果，營業店長、副料理長職級以上營運幹部，全體年薪皆達百萬，分潤獎金最高領78萬、年薪突破200萬元。

乾杯集團重視員工整體健康與幸福感，並致力創造一個健康、積極的工作循環。希望提供社員的不僅是工作，更是能獲得個人成長的職場。因此額外建置「乾杯大學」E-learning數位學習平台，全年破500堂餐飲領域免費課程，提供計時、正職社員自由報名，課程涵蓋牛肉知識、社群經營、盤盈虧損益、酒水搭配等課程，受到社員肯定與喜愛。2024年突破8,000人次報名上課，每位員工平均上課學習4堂以上，成為社員自我成長的養分。

乾杯集團每年帶領社員海內外旅遊，2024年搭乘挪威郵輪奮起號，前往日本石垣島、那霸四天三夜，提供同仁每人8,500元旅遊補助享受頂級郵輪假期，過去帶領社員到日本沖繩、泰國曼谷、韓國首爾、菲律賓長灘島等國家渡假放鬆，今年也預計至國外旅遊計畫當中。除此之外，在例休年假之外訂出有薪「靈魂洗滌假」，社員年資每滿4年，享有2週至1個月全薪假期，讓社員擁有較長的假期安排旅遊、實現自我計畫。

2024年增設「體能計畫」促進社員規律運動及健康飲食習慣的培養，由日本RIZAP專業教練進行體能評估，每週2次健身器材體能訓練，並執行2個月生酮飲食，以體重下降達原體重5%以上為目標，已有25人參加及100%達標率，共同實現強健體魄、心理健康、積極生活的正向循環。

薪資

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