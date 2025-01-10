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台塑四寶看今年石化景氣改善 川普關稅政策是隱憂

中央社／ 台北10日電

台塑四寶今天公布去年合計稅後純益新台幣83.7億元，比2023年大幅縮水約8成，四寶近期股價頻頻破底。展望2025年，台塑四寶看石化景氣有望較2024年改善，但憂心川普關稅政策恐影響景氣復甦力道。

南亞董事長吳嘉昭表示，中國內部有效需求不足，產能過剩的外溢效應，將影響工業品價格走勢，加上美國對中國科技禁令，及美國總統當選人川普主政後對於關稅政策，恐造成另一波關稅壁壘與供應鏈重組，將帶來不確定性，恐影響2025年景氣復甦力道。

台塑表示，川普未來貿易及關稅政策、中國經濟成長動能、地緣政治風險、全球貿易零碎化、供應鏈重組及氣候變遷等，將是影響2025年國際經貿局勢、原油價格及通膨走勢的最大變數。

展望2025年，台塑保守中帶樂觀，表示中國持續推出降準降息、提振房地產景氣等刺激經濟措施，如能促進房市回溫及淘汰無效率的落後產能，並提振內需，將可減輕生產過剩與削價競爭壓力，進而帶動石化產品需求增長，加上歐、美持續降息，受惠資金利率下滑衍生消費與投資需求。

尤其川普的能源政策有利全球石化產業發展，亞洲石化業或可迎來新的轉機，如果俄烏戰爭結束，將有重建需求，也有助2025年石化景氣自2024年谷底反彈回升。

台化董事長洪福源表示，中國過剩產能在煉油業、石化業、塑膠業、鋼鐵業，甚至於新能源、半導體都普遍存在，短時間不容易解決，紅海市場、低價搶單成為新常態，無法逃避只能面對因應。尤其美國總統當選人川普上任後，市場擔心不確定因素多，一般判斷，2025年市況會比2024年改善。

台塑化展望今年油價走勢，表示川普政府可能增加關稅，開啟全球貿易戰，將影響全球經濟成長率及油品需求，導致上半年油價下跌。

但國際能源署預期2025年下半年全球油品需求比2024年下半年成長每日100萬桶，至歷史新高的1億463萬桶，且全球央行持續降息，資金成本下降也可望帶動全球經濟活動，有望上調油品需求，帶動下半年油價上漲。

台塑化 川普

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