網議汐止中古屋、新成屋價差小 信義房屋揭站6字頭原因

北部中古屋與新成屋價差通常約兩至三成，近年來越來越多地區兩者開價差距縮小，汐止區就有中古屋與新成屋價格單價雙雙站上6字頭引發網友熱議。房市專家指出，該區目前價差在一成內，主因為汐止地區土地整合特性以及新成屋開發方向改變有關。

信義房屋新台五店專案經理周逸婷表示，汐止的地理發展環境特殊，由基隆河將汐止區劃分為汐科、車站周邊及社后兩大區域。由於土地整合與重劃規劃空間相對有限，交通便利的精華地帶早在20多年前被開發殆盡，目前新成屋多集中於靠山區，使得部分中古屋與新成屋價格罕見地同時站上6字頭，價差縮小至一成以內。

汐止目前正處於交通建設快速發展期，對房市形成利多效應。周逸婷指出，汐東捷運線已進入最後決標階段，預計2025年動工，未來SB15站將緊鄰宏盛心建案，進一步帶動周邊房市熱度。同時，青山學區房市價格持續看漲，合康雲極、綠意東台北等社區也成為買方指名的熱門區域。

針對首購族，中古屋與新成物單價差不多的情況下，信義房屋新台五店主任許成綸分析，中古屋普遍可以買到更大的室內使用空間，但整理費用上要多審慎評估。以汐止國潤泰建設大樓為例，儘管屋齡近30年，但管理與建材品質仍令人安心。此外，中古屋多坐落與早期建設完備的地段，適合仰賴大眾交通的通勤族。

若自備款水位剛好在買屋所需的費用上下，新成屋室內基礎設施如廚房、衛浴等多已配備完善，搭配軟裝即可入住，一些建商提供分次繳納頭期款的空間，資金運用更具彈性，差不多的價位但可享用更新的設備與環境，對機車或汽車通勤族而言也相當有吸引力，成為購屋族偏好新成屋的重要理由。