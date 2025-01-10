快訊

鬼鬼當媽「孩子生父」成謎 6男星急拍片頻呼：不是我的喔！

日本法政大學女學生「持槌隨機傷人」 至少8傷急救人員救援中

亂傳「北榮麻疹流行」被抓了 疑民進黨支持者曾發文謝蔡英文

網議汐止中古屋、新成屋價差小 信義房屋揭站6字頭原因

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋專家指出，該區目前價差在一成內，主因為汐止地區土地整合特性以及新成屋開發方向改變有關。（圖:信義房屋提供）
信義房屋專家指出，該區目前價差在一成內，主因為汐止地區土地整合特性以及新成屋開發方向改變有關。（圖:信義房屋提供）

北部中古屋與新成屋價差通常約兩至三成，近年來越來越多地區兩者開價差距縮小，汐止區就有中古屋與新成屋價格單價雙雙站上6字頭引發網友熱議。房市專家指出，該區目前價差在一成內，主因為汐止地區土地整合特性以及新成屋開發方向改變有關。

信義房屋新台五店專案經理周逸婷表示，汐止的地理發展環境特殊，由基隆河將汐止區劃分為汐科、車站周邊及社后兩大區域。由於土地整合與重劃規劃空間相對有限，交通便利的精華地帶早在20多年前被開發殆盡，目前新成屋多集中於靠山區，使得部分中古屋與新成屋價格罕見地同時站上6字頭，價差縮小至一成以內。

汐止目前正處於交通建設快速發展期，對房市形成利多效應。周逸婷指出，汐東捷運線已進入最後決標階段，預計2025年動工，未來SB15站將緊鄰宏盛心建案，進一步帶動周邊房市熱度。同時，青山學區房市價格持續看漲，合康雲極、綠意東台北等社區也成為買方指名的熱門區域。

針對首購族，中古屋與新成物單價差不多的情況下，信義房屋新台五店主任許成綸分析，中古屋普遍可以買到更大的室內使用空間，但整理費用上要多審慎評估。以汐止國潤泰建設大樓為例，儘管屋齡近30年，但管理與建材品質仍令人安心。此外，中古屋多坐落與早期建設完備的地段，適合仰賴大眾交通的通勤族

若自備款水位剛好在買屋所需的費用上下，新成屋室內基礎設施如廚房、衛浴等多已配備完善，搭配軟裝即可入住，一些建商提供分次繳納頭期款的空間，資金運用更具彈性，差不多的價位但可享用更新的設備與環境，對機車或汽車通勤族而言也相當有吸引力，成為購屋族偏好新成屋的重要理由。

信義房屋 房市 通勤族

延伸閱讀

書法班迎春揮毫 新北汐止自強里民索取春聯添喜氣

汐止員警春安執勤不打烊 扶輪社送加菜金

席開53桌 新北汐止厚德里連9年邀長輩吃尾牙

尖峰常塞成紫爆 國1汐止北上五堵平日路肩增3時段開放

相關新聞

台塑集團發出保底的3個月年終獎金 員工每人約可入帳17.76萬元

台塑集團今日公布年終獎金，由於大陸產能大量開出，供給過剩，台塑營運受到相當大壓力，獲利表現不如預期，僅發出保底的3個月年...

乾杯集團全體店長皆百萬年薪 無經驗40K起開徵300人

搶攻年後轉職旺季，乾杯（1269）10日宣布2025年全年預計招募300名社員，調升計時社員時薪加全勤最高達270元，無...

網議汐止中古屋、新成屋價差小 信義房屋揭站6字頭原因

北部中古屋與新成屋價差通常約兩至三成，近年來越來越多地區兩者開價差距縮小，汐止區就有中古屋與新成屋價格單價雙雙站上6字頭...

搶購好市多年貨！會員瘋麻將抱枕 好多金折抵優惠至228

年貨採購高峰將至，美式賣場好市多（Costco）會員運用「好多金」點數搶購年節商品，從禮盒、年菜到應景的麻將桌都大受歡迎...

來墾丁避冬！福容墾丁春節訂房逆勢成長 超過七成

長達九天的春節假期，有不少民眾選擇到墾丁避冬！雖然去年墾丁遊客明顯下滑，春節訂房率也下降2成，但福容墾丁店，年節檔期逆勢...

《爸爸》／兒子殺死妻女...父親何去何從？萬千思緒只成為一句「會餓嗎？」

《爸爸》是一部改編自2010年「荃灣享和街弒母殺妹」的人倫悲劇。 電影講述了阮永年（劉青雲飾）在兒子厚明（蘇文濤飾）殺害妻子金燕（谷祖琳飾）和女兒厚恩（熊諾頤飾）後，同時以「被害者」、「加害者」家屬身分面對一夕驟變的家庭、父子關係過程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。