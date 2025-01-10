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搶購好市多年貨！會員瘋麻將抱枕 好多金折抵優惠至228

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美式賣場好市多（Costco）會員運用「好多金」點數搶購年節商品，從禮盒、年菜到應景的麻將桌都大受歡迎。好市多/提供
美式賣場好市多（Costco）會員運用「好多金」點數搶購年節商品，從禮盒、年菜到應景的麻將桌都大受歡迎。好市多/提供

年貨採購高峰將至，美式賣場好市多（Costco）會員運用「好多金」點數搶購年節商品，從禮盒、年菜到應景的麻將桌都大受歡迎。網友們在社群平台熱烈討論好多金使用優惠，討論度最高的商品包括限定新年包裝的保健食品、老協珍年菜組合，以及實用的電動麻將桌、可愛的麻將抱枕。

一位網友最近在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文，到好市多買年貨，店員問她是否折抵好多金？她不清楚規則，經店員說明才知道好多金點數必須在2月28日前使用，否則將歸零，點數可現折當次消費或保留至下次使用，若未及時使用也可折抵年費。她看很多網友分享動輒千位數起跳的好多金，過年可以無痛買年貨了。

不少網友分享，好市多的新年禮盒很好入手，從保健食品、澳洲櫻桃水果禮盒，還有干貝都是不錯的選項。大家還討論好多金抵用很划算，有人說搭黑卡回饋加起來6000多元，買年貨應該夠。還有年節商品採買也分享熱烈，像今年好市多特別推出多款限定包裝的保健食品禮盒，如桂格養氣人參等商品都有農曆新年特別版。

年菜部分，老協珍品牌獲得網友一致好評，尤其佛跳牆更是熱門品項。有網友表示，去年餐廳年菜踩雷後，今年改買好市多冷凍年菜，品質與口味都令人滿意。除了實用的電動麻將桌外，造型可愛的麻將抱枕也成為網友關注焦點，不少人計劃購入作為年節應景擺飾。

不少消費者選擇好市多的年節商品，主要是包裝精美，價格具競爭力，特別適合作為伴手禮；目前正是採買年節零食、糖果及禮盒的最佳時間，尤其適合需要準備大量伴手禮的民眾，有人光買糖果餅乾一次就花費近5000元。

好市多 年菜 年貨

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