來墾丁避冬！福容墾丁春節訂房逆勢成長 超過七成

長達九天的春節假期，有不少民眾選擇到墾丁避冬！雖然去年墾丁遊客明顯下滑，春節訂房率也下降2成，但福容墾丁店，年節檔期逆勢成長，訂房已經達75％，比起去年同期大約成長1成，新春住房優惠價，每間6699元起。

福容墾丁店位置背山望海，坐落大圓山下，正對船帆石，還能遠眺鵝鑾鼻燈塔，堪稱墾丁國家公園境內，坐擁最美海景的星級酒店。近一年來，福容也投入上千萬更新內部設施，提升服務品質，最近還打造了一間網美咖啡廳，取名為「船帆石No.1000」，取名靈感源自於福容墾丁店的地址-船帆石1000號，成為墾丁旅遊新亮點。

「船帆石No.1000」坐落在福容墾丁店villa區的入口，純白色的外觀，搭配碧海藍天的景緻，格外吸睛。咖啡廳室內及室外座位都是面海，內部色調主要以白色配上木頭色，搭上些許石紋感，呈現海景渡假咖啡廳的氛圍，文青感十足。

居高臨下，能俯視整個船帆石沙灘的遼闊，無須到關山，在這裡就能欣賞夕陽西下的美景。店內的飲品，除了啤酒之外，由在地農特產品現打的果汁特調，好看、好拍，又好喝。「粉紅奇蹟」口感香甜濃郁，由屏東的火龍果搭配優酪乳而製成，十足的網美飲品。「滿滿C多多」則是由屏東鳳梨搭配蘋果，現打不濾渣，能喝的到滿滿的果汁纖維，口感清香順滑。無酒精的「莫希托Mojito」檸檬和薄荷的完美比例，廣受遊客喜愛。

「船帆石No.1000」餐食品項正在陸續增加，不只房客能享用，也有對外營業。福容墾丁店目前打出開幕慶的優惠，只要利用官網和電話預訂「春節住房專案」，每房都贈送限定飲品兩杯。配合館內打出的社群媒體活動，還能獲得甜點一份。

不僅如此，福容墾丁店從初一到初三，也規劃了許多適合親子一起挑戰的互動遊戲，包括寫春聯、闖關贏獎品等。初一、初二的晚上，則是安排趣味的賭神之夜及財神爺發金幣的活動，歡迎民眾一起來同歡。