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台塑集團發出保底的3個月年終獎金 員工每人約可入帳17.76萬元

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
台塑集團今日公布年終獎金，發出保底的3個月年終獎金。圖/本報系資料照片
台塑集團今日公布年終獎金，發出保底的3個月年終獎金。圖/本報系資料照片

台塑集團今日公布年終獎金，由於大陸產能大量開出，供給過剩，台塑營運受到相當大壓力，獲利表現不如預期，僅發出保底的3個月年終獎金，以台塑員工平均薪資5.92萬元計算，每人可入帳17.76萬元。

台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發年獎4.5個月本薪為基準，每增（減）1元加（減）發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。

由於市場持續低迷，今年也是台塑連續2年發出下限的3個月年終，2021年的7個月年終盛況不再。

台塑集團 年終獎金

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