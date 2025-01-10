《爸爸》／兒子殺死妻女...父親何去何從？萬千思緒只成為一句「會餓嗎？」

圖／甲上娛樂提供 《爸爸》是一部改編自2010年「荃灣享和街弒母殺妹」的人倫悲劇。

電影講述了阮永年（劉青雲飾）在兒子厚明（蘇文濤飾）殺害妻子金燕（谷祖琳飾）和女兒厚恩（熊諾頤飾）後，同時以「被害者」、「加害者」家屬身分面對一夕驟變的家庭、父子關係過程。

透過大量的今昔的畫面穿插，不僅將傳統父親面對孤獨、殺害妻女的是自己兒子後的愛與悲傷完整的呈現，也凸顯了事件下的悲涼和愛的重量並存的樣貌。

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日常由細密的父愛一筆一畫寫下

電影中並未聽見阮永年直接將「愛」這個字對兒子厚明闡述，但「父愛如山」的深沉，卻在點滴的日常中透過對話和行為一覽無遺。

阮永年對家人沉默卻堅毅的愛，一如華人社會裡對父親這一角色的威嚴想像。雖吝於將「愛」說出口，然而當厚明想要腳踏車當生日禮物，母親會希望買一台兄妹能夠一起騎的「剛好大小的車」，阮永年卻能一語道穿「他是想要擁有『自己』的腳踏車」，而買下了那輛稍顯「大台的腳踏車」。

厚明在家中的快樂谷茶餐廳打工時，阮永年不斷強調著讓厚明專心學習，提醒他現在不是「太子爺」，卻時刻關注著厚明的一舉一動，並在厚明外送打翻餐點淋濕回來時，第一時間丟給兒子乾毛巾讓他將身體擦乾。

這樣的父愛體現並不只在弒親之前，即使在阮永年在剛得知親子殺死妻女之際，在看到厚明時，仍以一句「會餓嗎？」作為見面後的第一句話，顯示出了愛的複雜與重量——在巨大的悲傷、不解和憤怒之時，也依然存在。

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愧疚、不捨是否將愛轉化？

弒親事件發生之後，想像中的「恨」並未發生，由愛轉化而成的悲傷、愧疚與絕望的情緒反而更加凝聚。

在庭審時，厚明對自己的父親唯一想說的話是「不要感到愧疚」。然而作為父親，在面對空無一人的家，以及外界的探究時，無聲卻銳利的咆哮從未停下。

因此當被問到是否要接受採訪，以及採訪會有風水師來分析時，即使知道一切只是媒體為了流量而做出的邀約，最後仍然選擇了答應。

「是因為我做了什麼或是沒做到什麼，才導致這樣的事件發生」的自問，背後是滿滿的絕望和無力。即便做出改變，發生的事情也早已沒有轉圜餘地。回過頭來，依然要要面對如今已是空無一人的房屋。

仍舊對女兒說話，卻再也無人應答；與妻子之間的回憶，剩下只有自己知曉意義的凝望窗戶，阮永年對妻子和女兒的深愛，成了無法言說的悲傷穿越螢幕，將觀眾一同拖入近乎窒息的哀痛中。

在這些日常裡，展現的不僅是對逝者的不捨，同時也是對過往的家庭生活樣貌感到不棄。因為離開的人已經無法回來，而活著的人也不再能以過往的面貌和心情生存下去。

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過於沉重的愛與恨，哪裡是出口？

面對這樣的悲劇，雖然極力維持著生活的原樣，阮永年的生活卻處處分崩離析。

從呼喚時無人幫忙開啟的燈、不再屬於自己的茶餐廳，到叫了與太太長相相似的性工作者卻被欺騙而再度失去，都加深了他身上濃厚的悲傷色彩，也彰顯出了他對周遭所發生的事情失去掌控權的事實。

在悲傷壓垮他的同時，身為父親尤其是身為殺害自己妻女的兇手的父親，阮永年的脆弱透過對幻想出的女兒地談話展露無疑。

在脆弱的狀態下，他對厚明的徬徨和力有未逮，也透過回憶阮永年教導小時候的厚明騎腳踏車，卻越來越追不上反映出來。

然而在與兒子的信件交流和對話，阮永年終於放下了心結，選擇與兒子一起面對未來的生活。

當「為什麼」不再重要，悲傷才終於見光，也才能找到重新前進的出口。

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