台塑四寶2024年合計獲利83億元 縮水約8成

台塑四寶2024年獲利出爐，受大陸石化新增產能大量開出，打壞市場行情，包括台塑、南亞、台化、台塑化等4大公司去年合計稅後純益約新台幣83.73億元，比起2023年獲利440.07大幅縮水約8成，創20年以上最差獲利表現。

不過台塑四寶去年第4季稅後獲利約7.11億元，比起第3季虧損80.41億元，成功轉虧為盈。

台塑去年合併稅後虧損12.7億元，比起2023年獲利73.47億元轉虧，創下近20年來從未見過的全年虧損，全年每股淨損0.2元。

台塑說明，去年虧損主因為中國房市持續低迷、內需不振，經濟復甦力道不如預期，加上同業新增產能持續開出，市場供給增加，拉低石化產品價格。另外台塑去年認列台塑化、台塑美國等權益法投資收益為17.9億元，也比2023年大減61.5億元。

南亞去年稅後純益33.2億元，比起2023年的63.09億元衰退約47%，每股純益0.42元。

南亞回顧去年經營環境、通膨與高利息逐步緩解，各產品消費需求回溫，加上AI人工智慧發展帶動供應鏈持續成長，公司包括電子材料、化工、聚酯、塑膠加工產品等大部分產品，營運都比2023年好轉。不過美中貿易糾紛、地緣政治衝突、中國大陸房產問題等不利因素，限制復甦力道，加上認列台塑化等轉投資收益顯著減少，使整體獲利衰退。

台化去年稅後純益3.79億元，比2023年的獲利84.88億元大幅縮水約95%，每股純益0.06元。

台化表示，公司去年營業利益比前年增加14.9億元，但業外方面，來自台塑化等權益法投資收益減少48.1億元，來自台塑、南亞、南亞科的現金股利也少掉30億元，導致公司整體獲利縮水。

台塑化去年稅後純益59.44億元，年減約72%，每股純益0.62元。

台塑化表示，由於市場供給過剩，使2024年主要產品對原油價差比2023年減少；以及受原油價格起伏震盪影響，2024年購料與存貨損失比2023年增加，公司去年煉油事業獲利大減。