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雲品營收／12月2.73億元、月增2成 去年全年創歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雲品（2748）10日公告去年12月合併營收為2.73億元，月增20.89%、年減2.89%，累計全年合併營收為24.43億元，年增3.55%，創下歷史新高。展望後市，雲品表示，受惠於大型外燴與尾牙旺季、農曆年前的結婚潮，加上寒假與農曆新年接續到來，觀光餐旅市場將持續暢旺，以及委託經營事業新據點將投入營運行列，首季營運可期。

雲品表示，去年12月份逢聖誕與跨年節慶檔期，君品酒店台北與雲品溫泉酒店日月潭，在國際觀光客與國旅市場上，維持強勢的旅宿需求。君品酒店的國際觀光客回流穩健，其中以日本、北美、新加坡籍旅客為最多，12月的平均住房率已達九成，12月的節慶檔期更是每天滿房，亦創下新高房價。

此外，歲末年終迎來聚餐與尾牙旺季，雲品目前尾牙已接單超過8,500桌，其中更不乏超過萬人的大型外燴活動，由於今年尾牙舉辦場次大多落在1月，使2024年12月營收略受影響。但以整體來看，雲品國際的11月、12月及1月，光三個月的宴會銷售便達3.2萬桌、年增20%，將創下銷售新高成績。另外，今年農曆過年時間較早，雲品與雲朗觀光旗下館內與館外據點的除夕圍爐宴皆已售罄，總銷售席次將達10,000席，將對1月的營收有所助益。

雲品委託經營事業持續穩健發展與規劃中，繼皇家薇庭、茹曦酒店、亞果薈、蘭克斯特、圓觀已在營運行列後，臺東市北町日式建築宿舍群、臺東機關車庫與新北烏來「蘇卡利‧漫活」正積極籌備中，規劃於今年第1季開始營運，以旅宿與餐飲的營運項目拓展雲品的市佔率，即將在首季立即推升雲品營運動能，並強化整體營收表現。

營收 雲品

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