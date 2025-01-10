中租去年全年營收規模突破千億大關創高 自結 EPS 13.3元

中租控股-KY（5871）10日公告2024年12月自結合併營收為新台幣84.8億元，累計1~12月營收為新台幣1,023億元，首次突破千億大關，年增5%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長4%、6%及6%，若與前月相較，合併營收月增3%，三大主要營運地區皆有成長，其中以東協月增5%較為顯著，整體業務動能持續。

中租控股也同步公告自結2024全年獲利，2024年12月單月自結合併稅後純益新台幣14.3億元，每股稅後純益（EPS）為0.85元，較前月成長４%，2024年全年自結合併稅後純益為新台幣225.7億元，年減10%，全年每股稅後純益（EPS）達13.3元。