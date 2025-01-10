富邦媒營收／12月97.5億元 去年全年1,125億元創新高
台灣線上零售業龍頭 momo 富邦媒（8454）公布2024年12月營收達97.5億元，月減37%、年增0.1%，第4季合併營收334.8億元，在傳統電商旺季中仍保持穩健的市場領先地位。全年度累計營收1,125.6億元，年增3%，續寫歷史新高紀錄。
12 月因嚴寒氣候與歲末節慶交織，消費趨勢包括保暖商品需求高，日用品如衛生紙、洗潔精與尿布亦穩定成長；金價穩定則帶動黃金銷售，成為歲末送禮與資產配置的雙重選擇；歲末聚餐熱潮推升餐券銷量，反映多元化消費需求。
momo指出，去年全新推出的mo店+平台，作為擴展電商生態系、深化多元業務模式的核心戰略，自上線以來表現卓越。八個月內mo 店+平台商品數突破百萬，提升商品豐富度，成功吸引更多商家與消費者參與，帶動富邦媒去年 全站交易總額（GMV）增長超越營收成長率，展現其作為業務成長驅動力的重要角色。momo 透過強化商家管理、優化站內導流機制及整合物流資源，不僅提升平台效能，更穩固 mo 店+作為長期增長引擎的地位。
在零售媒體網路（RMN, Retail Media Network）業務方面，momo自營的 momo Ads廣告平台持續擴大，推出以來已經吸引超過萬家品牌投放。尤其在雙 11 期間，廣告投放金額較去年成長3.5倍，彰顯momo在 RMN 領域的領導地位。momo將加碼投資數據平台，以科技驅動優化廣告效能，推動零售媒體成為業績增長的核心引擎。
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