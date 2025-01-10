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ESG 永續管理師熱夯 商研院開班授課助你成為產業新尖兵

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國際勞工組織（ILO）指出，綠色經濟的快速發展預計在2030年前將新增超過一億個就業機會，顯示ESG專業人才的需求勢不可擋。商研院數位創新學院廣受大家喜愛的「ESG永續發展專案管理師養成班」邁入第七梯次，現正招生中。 圖／商研院提供
國際勞工組織（ILO）指出，綠色經濟的快速發展預計在2030年前將新增超過一億個就業機會，顯示ESG專業人才的需求勢不可擋。商研院數位創新學院廣受大家喜愛的「ESG永續發展專案管理師養成班」邁入第七梯次，現正招生中。 圖／商研院提供

國際勞工組織（ILO）指出，綠色經濟的快速發展預計在2030年前將新增超過一億個就業機會，顯示ESG專業人才的需求勢不可擋。商研院數位創新學院廣受大家喜愛的「ESG永續發展專案管理師養成班」邁入第七梯次，現正招生中。

商研院表示，近年來，全球對企業永續發展的重視已成為不可逆的潮流，台灣對ESG專業人才的需求也因此大幅增加。金管會規定，台灣上市櫃公司需在五年內完成碳盤查，並每年提交ESG永續報告書，進一步推動企業落實永續管理。同時，歐盟自2023年試行「碳邊境調整機制」（CBAM），要求進口產品必須申報碳排放量，並計畫於2027年正式實施，屆時出口歐盟的企業需購買CBAM憑證，支付進口產品的碳排放費用。這些規範對以貿易為主的台灣企業影響深遠，迫使企業加速提升永續能力與國際競爭力。

商研院指出， 「ESG永續發展專案管理師養成班」課程從基礎開始，包含永續趨勢與商機、規範與法規、永續報告書撰寫、ISO14064、ISO14067、企業減碳、碳權購買策略、綠電等豐富且實務的內容，高薪聘請ESG各領域專家及顧問，培育未來有意朝ESG領域工作的專業職能，課程並輔導學員取得兩張ISO相關證照，並藉由實作應用，讓學員瞭解實務工作職能，於結訓後能順利投入永續管理相關就業市場。

商研院還提到，「ESG永續發展專案管理師養成班」除課程內容豐富多元，並邀請專業講師與顧問團隊指導。此外，更配合勞動部【產業新尖兵計畫】，符合資格的學員可申請學費補助，現正熱烈招生中。

課程期間為3月10日至5月9日，每週一至週五上課，名額有限，請儘早報名以免額滿。此外，歡迎參加2月18日的課程說明會(報名連結：https://www.surveycake.com/s/767pN)。

欲了解更多課程資訊，請參考課程網站(https://reurl.cc/VROLly)，或聯繫訓練總監傅小姐，聯絡電話：(02) 7707-4975。

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