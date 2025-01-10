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全家餐飲營收／12月2.12億創單月歷史次高 全年創下新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家國際餐飲董事長吳勝福。全家餐飲／提供
全家國際餐飲董事長吳勝福。全家餐飲／提供

全家餐飲（7708）公告去年12月營收2.12億元，年增15.23％。累計去年營收23.79億元，較去年同期成長9.34％。全家餐飲表示，受惠於既存店單店營收成長和展店動能挹注，及各品牌掌握聖誕及跨年商機，積極推動節慶套餐搶市，同時，跨通路合作新策略創造話題，帶動12月營收創單月歷史次高，僅次於今年8月表現，全年營運締造新猷。

全家餐飲表示，本月成長動能，主要來自於既存店穩健經營，新展店部分，大戶屋12月新開3家店舖「屏東市環球店」、「微風新南山店」和「嘉義秀泰店」，突破六都和新竹地區外，空白縣市開店，透過新開店限定活動和宣傳，將個人日常食和日本定食餐飲文化導入、擴大圈粉，持續為營收帶入新成長動能。

節慶行銷策略部分，bb.q CHICKEN推出「歡聚食雞餐」，瞄準3-4人聚餐商機，和IKIGAI燒肉主打個人燒肉套餐，推出聖誕限定單人和雙人套餐，精選美國牛胸腹和美國PR肩小排等經典美味，助攻各品牌營收成長。此外，bb.q CHICKEN 12月25日展開跨通路合作，進駐「全家」SOHOT炎選，聯名推出在韓國暢銷20年年銷超過千萬隻的「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」，引發網路熱議、買氣高漲。

展望1月營運，進入農曆年前的餐飲旺季，大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉三大品牌，首次聯合發出總價值高達1,105元的「全餐國際餐飲優惠券」，只要於限定期間至店鋪用餐，就能獲得2月至5月商品優惠券，可望延長業績高峰期；另，IKIGAI燒肉1月中將於台中燒肉一級戰區展店，皆可望助攻業績表現。截至去年底，全家國際餐飲總店數達72家。

全家 營收 餐飲

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