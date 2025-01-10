快訊

吳乃仁與檢察官聚餐還違法抽加熱菸 侯漢廷「公布照片」：連時間都說謊

獨／立委賴瑞隆妻子iPhone遺失 手機定位在藍營里長家

台南傳幼兒園虐童！全班26人「18人受害」被巴頭、拳打腳踢還摔地板

高雄豪宅租金王曝 房仲換算投報「讓包租公流口水」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
農十六豪宅華人滙。 圖／取自google 地圖
農十六豪宅華人滙。 圖／取自google 地圖

受半導體龍頭進駐議題帶動，高雄房市好，租金價位也上揚。住商機構觀察實價登錄數據指出，高雄市2024年住宅租金前五名中，有四名皆位處鼓山區，前兩名月租都達12萬元。

另查實價資料前兩名豪宅當初入手金額，都約三千多萬，換算出租報酬率高達3.7%、4.8%，如此高投報，相較北部高出一到兩倍，「讓包租公流口水」。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，鼓山區近年來受惠於農十六特區、高雄市立美術館等議題，成為新興高總價住宅聚落，讓區域豪宅租金價位也持續高漲。

根據實價登錄，高雄市2024年住宅租金前兩名都位處鼓山區，為鼓山區內惟商圈的豪宅「鼎宇鼎峰」22樓、農十六特區豪宅「華人滙」26樓，其中前者總坪數達180.7坪，後者則約109.3坪，去年都以月租金12萬元出租。

另外，鼓山區高雄美術館特區「美邦ONE MORE」其中25樓兩戶於去年同時出租，月租金總價約10.9萬元，名列第三名。農十六特區豪宅「國王與我藝術城堡」則以租金總價10.5萬元，名列高雄市第五高之租金豪宅。

住商不動產高雄美術館加盟店店東莊宗穎分析，純住宅租金總價能達10萬元以上者，皆屬區域乃至高雄市一線豪宅才會有此行情，鼓山區近期重劃區議題濃厚，並有高雄市立美術館周邊與凹子底森林公園等大型綠地，區域內亦有高雄捷運站點，整體機能性成熟，未來性也足夠，區域受高資產族群青睞，也帶動地區豪宅租賃價位。

至於榜上唯一左營區豪宅「京城天峰」，去年26樓戶以每月總價11萬元出租，賴志昶分析，該案門牌雖屬左營大順好市多商圈，但鄰近捷運凹仔底站，可視之為農十六特區豪宅之一，且該社區緊鄰富邦凹子底開發案，周邊商業機能正在醞釀，房市前景可期，吸引市區金字塔頂端族群入住。

賴志昶指出，若以上述豪宅過去成交行情試算，投資報酬率皆達3~5%左右，以住宅出租角度來看，頗具投資置產前景，惟不少豪宅入手時皆屬毛胚屋，且長期置產亦有不少稅務成本，實際報酬率應較帳面來得少。

他表示，此類豪宅租客多為企業高管、外商人員及新創業主，對於地段、機能及安全性的要求極高，在央行限貸等影響之下，願擲高額租金入住豪宅也在意料之中。

高雄市2024年豪宅租金TOP5。資料來源／住商機構提供
高雄市2024年豪宅租金TOP5。資料來源／住商機構提供

租金 豪宅

延伸閱讀

月砸12萬租房！高雄這區成豪宅客租賃天堂 專家曝：房東投報率頗佳

拜登兒子的加州豪宅也遭殃！價值1.3億元 被燒到只剩2根煙囪

瞄準豪宅娛樂需求！Epson QL鑽石機系列投影機奢華登場

麻疹疫情拉警報 高雄市長陳其邁：孕婦要特別小心

相關新聞

高雄豪宅租金王曝 房仲換算投報「讓包租公流口水」

受半導體龍頭進駐議題帶動，高雄房市好，租金價位也上揚。住商機構觀察實價登錄數據指出，高雄市2024年住宅租金前五名中，有...

月砸12萬租房！高雄這區成豪宅客租賃天堂 專家曝：房東投報率頗佳

南台灣受半導體龍頭進駐等議題帶動，高雄房市前景看好，帶動租金價位上揚。住商機構統計實價登錄數據，高雄市2024年住宅租金...

八方雲集營收／金牌牛肉麵助攻 2024年全年達80.28億元衝上歷史新高

八方雲集（2753）10日公告12月合併營收7.43億元，較上個月成長8%，較去年同期成長16.27%，創下單月歷史新高...

齊備倉儲、攝影間與物流碼頭 新北「土城電商基地」招募啟動

針對網路零售業需求打造的「新北青創─土城電商基地」，位於台65線、城林橋下，不但提供倉儲空間、便於出貨的物流碼頭與貨運電...

工具機產業節能標章頒獎 友嘉、永進、百德等大廠獲獎

台灣工具機暨零組件公會10日於台中林酒店舉辦「工具機產業節能標章頒獎典禮暨跨產業應用製程需求交流會」，第二屆工具機產業節...

嘉義市住會住宅規畫6處3處施工 最先施工2處進度及完工日期曝

內政部國家住宅及都市更新中心在嘉市規畫6處社會住宅基地，2022年施工「博愛安居」、「友忠好室」及「安寮好室」等3處，施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。