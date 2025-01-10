宏正衝刺機櫃新事業 打造楊梅新廠拚2027年投產

多電腦切換器（KVM）大廠宏正積極切入機櫃市場，擬斥資新台幣8億至9億元，在桃園楊梅打造新廠，生產機櫃、機殼及相關配件，目標2027年上半年完工，第3季投產，有望劃出新成長曲線。

宏正財務長田慶威表示，宏正的KVM等產品很多是和機櫃一起出貨，有共同客戶；為延伸客戶應用場域，提供更完整的解決方案，宏正前幾年接手機櫃廠，經過幾年整頓，淘汰毛利率偏低的客戶，相關布局逐漸開花結果。去年宏正的機櫃業務營收年增率達44%，為成長最快的事業。

考量目前機櫃廠為租用，且廠房、設備老舊，宏正決定在楊梅打造新廠，全力搶攻新商機。宏正楊梅新廠去年10月已經動土，力拚2027年第3季完工投產。

宏正資深副總經理林勇達表示，先前台灣很多機櫃廠都被中國打趴，但現在由於美中貿易戰，很多供應鏈都要求去中國化，帶來新機會；此外，過去AI伺服器多是單機出貨，但輝達（NVIDIA）新的GB200已經改成整櫃出貨，未來機櫃市場成長可期。

宏正回顧2024年上半年，由於2023年同期有美、日大型專案入帳，墊高基期，導致營收年增率處於負數；但下半年急起直追，結算2024年營收新台幣49.93億元，年減幅度收斂到3.1%。

宏正去年12月營收4.56億元，年增7.7%，較11月成長2.7%，衝上全年營收最高峰。去年第4季營收13.46億元，季增6.8%，比2023年同期成長2%，也呈現逐季成長。

田慶威今天表示，雖然今年國際政經變數仍多，但去年第4季業績已經看到回暖跡象，以目前訂單情況來看，今年營運可望重返成長軌道。