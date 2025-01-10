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工具機去年出口額減近15% 公會：今年全球經濟仍難料

中央社／ 台北10日電

台灣工具機公會今天公布，2024年台灣工具機出口總額22.18億美元，年減14.8%。展望今年，工具機公會表示，全球經濟仍有不確定性，關注美國總統當選人川普上任後新政，趨勢有挑戰，但也是驅動需求與發展的契機。

台灣工具機暨零組件工業同業公會今天公布，去年台灣工具機出口總額22.18億美元，較2023年減少14.8%；其中去年12月工具機出口金額2.15億美元，月增10.7%，較2023年同期微增1.5%。

去年全年台灣工具機出口前10大國家依出口金額排序包括中國（含香港）、美國、土耳其、印度、越南、泰國、德國、荷蘭、日本及南韓。

觀察工具機關鍵零組件單月出口表現，公會統計，2024年12月工具機關鍵零組出口金額1.36億美元，月增5.4%，較2023年同期增加8%。去年全年工具機關鍵零組出口累計出口金額15.11億美元，年增1.2%。

去年工具機關鍵零組件主要出口國，包括中國（含香港）、美國、日本、印度、荷蘭、南韓、義大利、德國、泰國與土耳其。

工具機公會指出，去年全球經濟受到多重因素影響，包括各國選舉政策未明、中東與俄烏地緣政治緊張、通膨升溫、原材料與物流成本上升，以及匯率波動等，市場對經濟復甦的前景感到憂慮，資本支出趨於觀望，需求因此疲弱。

展望今年，工具機公會表示，全球經濟仍面臨諸多不確定性，包括川普（Donald Trump）上任後新政、供應鏈重組動態，以及國際淨零減碳政策帶來的經貿變化。

公會表示，這些挑戰增添變數，但也伴隨相應投資需求。此外，少子化使得勞動力短缺問題嚴峻，加速產業自動化、數位化與綠色轉型方向發展，這些趨勢不僅是挑戰，更是驅動需求與發展的契機。

工具機 美國

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