維田營收／2024全年8.9億元 今年上半年市況漸回溫

工業電腦廠維田（6570）2024年12月合併營收達7,564萬元較上月增12.76%，本月合併營收雖有歐美客戶年底長假影響，但已有部分客戶開始重啟出貨，後續將持續觀察客戶拉貨狀態，期望於2025上半年能重拾出貨動能。2024全年累計合併營收8.9億元，年減5.8%。

維田指出，2024年整體因受景氣復甦不如預期，地緣政治紛擾持續，以及美國總統大選帶來之貿易政策不確定性等因素影響，市況仍較低迷，客戶觀望氣氛濃厚。同時，大環境致使部分企業資本支出遞延，亦造成需求暫緩，部分出貨也因此暫時延後。然12月營收雖有歐美年底長假，惟客戶拉貨狀況初步略有改善，觀察到部分原暫緩出貨之訂單，其中已有開始洽談排程，貢獻12月營收回升，後續將持續觀察客戶端需求回溫狀況。

展望2025年，預期上半年全球經濟及製造業景氣溫和回溫，藉由市況改善，同時美國大選後，國際貿易政策不確定性將逐漸明朗，待市場觀望氛圍改善，出貨狀況能回歸穩定，公司將密切注意後續狀態，展現一貫的韌性與彈性，隨時做好應對準備，盼營運漸入佳境，重返成長軌道，審慎看待2025營運發展。

維田同時表示，AI應用持續發酵，看好邊緣AI工業電腦相關領域，以及產業落地AI發展，期望藉由專案貢獻及市況改善而帶動營收成長。維田去年針對AI應用，推出全新AI IPC產品線，提供邊緣EDGE AI運算解決方案，以及產業地端AI伺服器等新品，並與策略投資軟體夥伴密切合作，提供客戶完整的AI軟硬體整合解決方案，加速實現企業佈署落地AI。

此外，在充電樁HMI、能源管理、能源監控等產品線深入布局，協同客戶規劃專案解決方案，依照不同應用與需求規劃產品，也因其具有防鏽、防塵、防水、防爆、戶外可視等設計，能協助不同產業客戶，依照其所需而進行調整，且因AI相關應用導入，將帶來新世代產品迭代更新商機，盼能再為公司奠定穩定成長基礎，藉由EDGE AI以及新世代工業電腦產品布局AI相關應用，再添2025成長動能。