快訊

內政部發紅包了！這群人1月17日記得刷本子

吳乃仁與檢察官聚餐還違法抽加熱菸 侯漢廷「公布照片」：連時間都說謊

獨／立委賴瑞隆妻子iPhone遺失 手機定位在藍營里長家

八方雲集營收／金牌牛肉麵助攻 2024年全年達80.28億元衝上歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集牛肉麵。八方雲集/提供
八方雲集牛肉麵。八方雲集/提供

八方雲集（2753）10日公告12月合併營收7.43億元，較上個月成長8%，較去年同期成長16.27%，創下單月歷史新高紀錄； 2024年全年營收達80.28億元，較去年全年度營收成長9.37%，亦創下歷史新高。

八方雲集表示，隨著季節轉至冬季且氣溫下降，集團主力商品鍋貼、水餃、金牌牛肉麵、金牌牛肉冬粉等熱食銷售需求增加，帶動門市產品組合更趨多元販售且直接幫助銷售拓展的提升，加上八方雲集美國加州第11家門市也在12月27日完成soft opening開幕，相關國內外營運步伐穩健展開，皆成為八方雲集集團營運成長的重要推動力。

展望2025年，八方雲集將其視為集團加速成長的重要一年，將持續聚焦國際化拓展、開發設計高毛利商品等策略，期許營運再創巔峰。

八方雲集 營收

延伸閱讀

米其林星級主廚開麵店！雞白湯拉麵、香辣牛肉麵都上桌

男星超狂背景曝光！竟是知名牛肉麵第3代傳人

RAIN明年高雄開唱！著迷台灣牛肉麵：要瘋了

預約取消+放鳥過半數！ 「門前隱味牛肉麵」宣布：不再提供線上訂位服務

相關新聞

高雄豪宅租金王曝 房仲換算投報「讓包租公流口水」

受半導體龍頭進駐議題帶動，高雄房市好，租金價位也上揚。住商機構觀察實價登錄數據指出，高雄市2024年住宅租金前五名中，有...

月砸12萬租房！高雄這區成豪宅客租賃天堂 專家曝：房東投報率頗佳

南台灣受半導體龍頭進駐等議題帶動，高雄房市前景看好，帶動租金價位上揚。住商機構統計實價登錄數據，高雄市2024年住宅租金...

八方雲集營收／金牌牛肉麵助攻 2024年全年達80.28億元衝上歷史新高

八方雲集（2753）10日公告12月合併營收7.43億元，較上個月成長8%，較去年同期成長16.27%，創下單月歷史新高...

齊備倉儲、攝影間與物流碼頭 新北「土城電商基地」招募啟動

針對網路零售業需求打造的「新北青創─土城電商基地」，位於台65線、城林橋下，不但提供倉儲空間、便於出貨的物流碼頭與貨運電...

工具機產業節能標章頒獎 友嘉、永進、百德等大廠獲獎

台灣工具機暨零組件公會10日於台中林酒店舉辦「工具機產業節能標章頒獎典禮暨跨產業應用製程需求交流會」，第二屆工具機產業節...

嘉義市住會住宅規畫6處3處施工 最先施工2處進度及完工日期曝

內政部國家住宅及都市更新中心在嘉市規畫6處社會住宅基地，2022年施工「博愛安居」、「友忠好室」及「安寮好室」等3處，施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。