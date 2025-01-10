八方雲集營收／金牌牛肉麵助攻 2024年全年達80.28億元衝上歷史新高

八方雲集（2753）10日公告12月合併營收7.43億元，較上個月成長8%，較去年同期成長16.27%，創下單月歷史新高紀錄； 2024年全年營收達80.28億元，較去年全年度營收成長9.37%，亦創下歷史新高。

八方雲集表示，隨著季節轉至冬季且氣溫下降，集團主力商品鍋貼、水餃、金牌牛肉麵、金牌牛肉冬粉等熱食銷售需求增加，帶動門市產品組合更趨多元販售且直接幫助銷售拓展的提升，加上八方雲集美國加州第11家門市也在12月27日完成soft opening開幕，相關國內外營運步伐穩健展開，皆成為八方雲集集團營運成長的重要推動力。

展望2025年，八方雲集將其視為集團加速成長的重要一年，將持續聚焦國際化拓展、開發設計高毛利商品等策略，期許營運再創巔峰。