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齊備倉儲、攝影間與物流碼頭 新北「土城電商基地」招募啟動

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
倉儲區提供充足的儲存空間及共用包貨區，確保商品能夠妥善存放和管理，團隊可以自助取貨提升出貨效率。圖／新北市青年局提供
倉儲區提供充足的儲存空間及共用包貨區，確保商品能夠妥善存放和管理，團隊可以自助取貨提升出貨效率。圖／新北市青年局提供

針對網路零售業需求打造的「新北青創─土城電商基地」，位於台65線、城林橋下，不但提供倉儲空間、便於出貨的物流碼頭與貨運電梯，還有專為直播與拍攝網路素材打造的攝影空間。即日起至2月8日，開放招募第一期進駐團隊，預計錄取20組青創團隊。

新北市青年局局長邱兆梅指出，最新的「土城電商基地」位於新落成的廠辦大樓中，不但地處國道三號與台65線旁，交通便捷，且鄰近土城產業園區，商業繁盛。建物本身就具備貨運電梯與物流碼頭，相當適合電子商務、網路零售業者。未來更將與國際電商企業合作，協助新北創業者將貨物賣向全世界。

青年局說明，土城電商基地設施包括實景攝影棚與直播區、倉儲貨架、產品展示區、共享工作暨交流休息區、教室與會議室等，基地另聘用專業顧問，協助電商團隊檢視成本與商業流程、規劃商業模式、媒合產業機會與政府資源，並助進駐團隊參與國際展覽與競賽。

土城電商基地建有完整的創業生態系統，是集產品製作、品牌宣傳到物流管理的一站式基地，透過資源整合、創新實踐與市場拓展，為青創電商團隊提供實現創新與成長的最佳平台。即日起至2月8日開始招募進駐團隊，邀請有志投入電商創業的青年團隊申請。

攝影棚及直播間提供專業的商品拍攝場域、直播間及相關設備，讓進駐團隊擁有獨立空間可宣傳相關活動。圖／新北市青年局提供
攝影棚及直播間提供專業的商品拍攝場域、直播間及相關設備，讓進駐團隊擁有獨立空間可宣傳相關活動。圖／新北市青年局提供
創業教室可進行教學培訓、工作坊及講座等多功能活動。圖／新北市青年局提供
創業教室可進行教學培訓、工作坊及講座等多功能活動。圖／新北市青年局提供

創業 電商 青創

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