聽新聞
0:00 / 0:00
齊備倉儲、攝影間與物流碼頭 新北「土城電商基地」招募啟動
針對網路零售業需求打造的「新北青創─土城電商基地」，位於台65線、城林橋下，不但提供倉儲空間、便於出貨的物流碼頭與貨運電梯，還有專為直播與拍攝網路素材打造的攝影空間。即日起至2月8日，開放招募第一期進駐團隊，預計錄取20組青創團隊。
新北市青年局局長邱兆梅指出，最新的「土城電商基地」位於新落成的廠辦大樓中，不但地處國道三號與台65線旁，交通便捷，且鄰近土城產業園區，商業繁盛。建物本身就具備貨運電梯與物流碼頭，相當適合電子商務、網路零售業者。未來更將與國際電商企業合作，協助新北創業者將貨物賣向全世界。
青年局說明，土城電商基地設施包括實景攝影棚與直播區、倉儲貨架、產品展示區、共享工作暨交流休息區、教室與會議室等，基地另聘用專業顧問，協助電商團隊檢視成本與商業流程、規劃商業模式、媒合產業機會與政府資源，並助進駐團隊參與國際展覽與競賽。
土城電商基地建有完整的創業生態系統，是集產品製作、品牌宣傳到物流管理的一站式基地，透過資源整合、創新實踐與市場拓展，為青創電商團隊提供實現創新與成長的最佳平台。即日起至2月8日開始招募進駐團隊，邀請有志投入電商創業的青年團隊申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言