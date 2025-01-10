齊備倉儲、攝影間與物流碼頭 新北「土城電商基地」招募啟動

針對網路零售業需求打造的「新北青創─土城電商基地」，位於台65線、城林橋下，不但提供倉儲空間、便於出貨的物流碼頭與貨運電梯，還有專為直播與拍攝網路素材打造的攝影空間。即日起至2月8日，開放招募第一期進駐團隊，預計錄取20組青創團隊。

新北市青年局局長邱兆梅指出，最新的「土城電商基地」位於新落成的廠辦大樓中，不但地處國道三號與台65線旁，交通便捷，且鄰近土城產業園區，商業繁盛。建物本身就具備貨運電梯與物流碼頭，相當適合電子商務、網路零售業者。未來更將與國際電商企業合作，協助新北創業者將貨物賣向全世界。

青年局說明，土城電商基地設施包括實景攝影棚與直播區、倉儲貨架、產品展示區、共享工作暨交流休息區、教室與會議室等，基地另聘用專業顧問，協助電商團隊檢視成本與商業流程、規劃商業模式、媒合產業機會與政府資源，並助進駐團隊參與國際展覽與競賽。