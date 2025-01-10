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汐止人開心了！汐東線站點最新房價曝 第一名4年漲近五成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永慶房產集團統計即將開工的汐止民生線6大站點周邊房價與2020年的房價，其中SB14汐止科學園區站五年間房價漲幅高達49%。圖／永慶房產集團提供
永慶房產集團統計即將開工的汐止民生線6大站點周邊房價與2020年的房價，其中SB14汐止科學園區站五年間房價漲幅高達49%。圖／永慶房產集團提供

汐止民生線自2020年確定與基隆捷運整合並推動後，於2024年10月正式簽約，並預計在2025年3月開工、2032年完工。汐止民生線的建設不僅造福區域民眾的通勤，軌道建設的利多亦帶動區域的房價，永慶房產集團彙整實價登錄資料，統計即將開工的6大站點周邊房價與2020年的房價進行分析，以SB14汐止科學園區房價漲幅高達49%，為六站之最。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，汐止科學園區站為三鐵共構車站，不僅能連通未來的基隆捷運，還能站內轉乘台鐵，僅需短短幾分鐘便可進入台北市，加上相比台北市更具競爭力的價格，磁吸了許多自住族群。

近一年汐止科學園區站平均單價為50.8萬元，與2020年的34.1萬元相比，更是有49.0%的房價漲幅。陳金萍表示，隨著交通建設逐步到位，加上科學園區加持，汐科站後市可期。

陳金萍指出，社后站位於汐止社后生活圈內，地處福德二路與同興路街口附近，周邊緊鄰以中興市場為核心的福德中興商圈，擁有完善的生活機能。4字頭的房價亦吸引眾多買家，使近5年來房價漲幅明顯，高達45.5%，緊追汐科站之後。陳金萍分析，隨著汐東線動工，以及預計在明年竣工的新社后橋園道段，當地交通壅塞問題預計將獲得改善，聯外交通便捷性也會大幅提升，有助於進一步提升該地的宜居性，房價也有補漲空間。

汐止區公所站房價漲幅也高達43.1%。陳金萍指出，區公所站坐落於核心區域，站點位置優越，一出站即可直達汐止綜合運動場、汐止國民運動中心等大型公共設施，周邊建設相當完善。未來隨著汐東線推進，當地公共運輸量能提升，預計將成為汐止未來發展的重要樞紐之一。

在汐東線的六個站點中，東湖站是唯一設於台北市內的站點，也是汐東線中最高，近一年平均單價67.6萬元。陳金萍表示，東湖站周邊生活機能一應俱全，同時步行即可抵達學區。

交通方面，站點鄰近捷運文湖線東湖站，轉乘極為便捷，同時緊鄰中山高速公路，聯外交通四通八達，是一大利多因素。此外，東湖站與內湖科技園區、南港軟體園區的距離均不遠，具備地理優勢，預計可持續磁吸大量工作人口，而與2020年的53.4萬元相比，房價漲幅也有26.6%，顯示儘管單價較高，但仍有持續上漲動力。

樟樹灣站則是汐東線價格最親民的站點，近一年平均單價為46.2萬元。陳金萍指出，彰樹灣站周邊區域早已發展成熟，生活機能樣樣不缺，但除了公車外並無便捷的大眾交通運輸工具，而汐東線的設立像是補足最後一塊拼圖，促使該區聯外交通更加發達。

此外，樟樹灣站還連接基隆捷運，可以通過捷運線路直達基隆、南港等地。自2020年到2024年，樟樹灣站已經從34.5萬元躍升至46.2萬元，漲幅達33.9%。

民生汐止捷運（汐東線）站點周邊房價與同期漲幅。資料來源／永慶房產集團
民生汐止捷運（汐東線）站點周邊房價與同期漲幅。資料來源／永慶房產集團

房價 捷運

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