工具機產業節能標章頒獎 友嘉、永進、百德等大廠獲獎

台灣工具機暨零組件公會10日於台中林酒店舉辦「工具機產業節能標章頒獎典禮暨跨產業應用製程需求交流會」，第二屆工具機產業節能標章評鑑共有友嘉、永進、台中精機、協易機（4533）、哈伯、百德（4563）、瀧澤科（6609）、協鴻、正代、吉輔等大廠獲獎。

這些得獎作品的減碳成效卓著，平均改善能耗至少30%以上。以ISO14955國際示範切削工件為例，一台節能工具機生產一個工件可減少約2kwh能耗，生產一年就可以為客戶減少3萬多元的電費。

工具機公會指出，以國內市場而言，估計每年可生產超過6萬台新的節能工具機，等於為我國減少碳排超過17萬噸二氧化碳當量，相當於420座大安森林公園年吸碳量，因此節能工具機跟零組件外銷時可望提升綠色附加價值，減少碳關稅，增加出口競爭力。

工具機公會也籲請政府，將工具機產業節能標章認證產品納入我國汰舊換新設備範圍，為我國製造業節能減碳及2050淨零碳排目標邁進。

此次活動除了表揚工具機與零組件業者對綠色節能技術的投入，也安排經濟部產業發展署說明114年各項重點政府研發與補助計畫資源，期待透過政府資源與產業能量的鏈結，因應跨產業、跨製程的客製化應用需求，共同打造跨產業綠色生態系。

今天活動匯集產官學研代表，及經濟部產業發展署長楊志清、台新金控（2887）獨立董事王美花、金屬中心執行長賴永祥、精機中心執行副總李健勲及國內10個工具機產業鏈相關公協會代表共襄盛舉，與會人數超過百人，場面隆重盛大。

工具機公會理事長陳伯佳致詞時表示，工具機公會透過成立E委員會，全方位推動工具機綠色供應鏈，除開設多項與產業減碳相關課程，培育產業在職員工成為企業綠色轉型種子師資外，更於2023年開始推動工具機產業六大產品類別原則(PCR)，積極與國外公協會接軌，提升台灣產業綠色轉型能見度。

楊志清也肯定工具機公會推動工具機產業綠色轉型成果，政府將積極協助工具機產業導入AI應用，加速協助產業因應智慧化與低碳化升級轉型、協助業者扎根國產控制器發展、帶領工具機業者切入產業終端應用市場(例如：半導體領域)的多元製程應用需求。

工具機公會於2023年底辦理首屆「工具機產業節能標章」評鑑，獲會員廠商熱烈迴響，於是於2024年11月再次擴大辦理第二屆節能標章評鑑，持續向政府單位、國營事業、大專院校及公共工程採購積極爭取國內工具機節能設備，汰換採用工具機產業節能標章認證產品。

此次頒獎典禮涵蓋第一屆、第二屆得獎產品，分別由楊志清及陳伯佳親自頒發，第一屆共15家18案金標產品、17家29案銀標產品；第二屆有16家18案金標產品與21家33案銀標產品。

為推廣優質國產綠色節能工具機，工具機公會特別邀請精機中心、中國生產力中心、台灣中小企業聯合輔導基金會說明114年經濟部產業發展署與工具機產業相關計畫資源。

工具機公會期盼透過政府資源挹注，協助國內業者以創新研發為基礎，擴大工具機智慧節能設備應用，以降低產業因地緣政治與ECFA帶來的衝擊，同時也希望以工具機終端應用市場需求為主，搭配國產控制器導入與應用，促成國產工具機設備銷售至國際供應鏈的目標。

展望2025年，陳伯佳表示，公會除持續推動現有綠色轉型工作外，也著手建立碳管理平台，以終為始，將逐步落實已完成的工具機PCR，輔以數位化工具帶動跨產業生態系發展，包含碳係數資料庫、碳足跡模組、匯出清冊模組等，對應國內外法規，計算碳稅與碳費，協助會員廠商務實解決碳管理問題。

第二屆工具機產業節能標章評鑑，獲得金標獎的包括綜合加工機：台灣麗偉、永進、崴立；車床：台中精機、瀧澤科、台灣麗偉；其他：協易機、福裕、精呈、歐群；零組件：哈伯、德川；零配件：佳晟、帕司卡、寶泰等廠商推出的產品。