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嘉義市住會住宅規畫6處3處施工 最先施工2處進度及完工日期曝
內政部國家住宅及都市更新中心在嘉市規畫6處社會住宅基地，2022年施工「博愛安居」、「友忠好室」及「安寮好室」等3處，施工順利，「博愛安居」及「友忠好室」進度逾3成，預計明年完工，另3處基地也將陸續發包施工，目標到2032年逾1200戶。
「博愛安居」位於台1線博愛路上、大潤發對面，鄰近鐵路高架後火車站區域，交通、生活便利，2022年最先開工，施工順利已蓋到5樓，共有206戶，其中有1房、2房、3房，提供給不同族群居住，規畫日照中心的服務，提供品質更好、更舒適的居住環境。
市府說，嘉市目前動工興建3處社宅，合計505戶，除博愛安居，還有「友忠好室」預計興建144戶；「安寮好室」155戶，3處施工的社宅，以「友忠好室」施工進度37%最快，預計明年上半年完工。
市府積極推動落實居住正義，除配合中央規畫發包的3處社會住宅共500戶，另提報市區3處台電、中油、台銀土地，提供興建社宅，在立委王美惠協助爭取下，內政部去年又同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅，嘉市社宅基地達到6處。
新選址社宅西區2處：1處位於港子坪段，中興路、玉康路之間，交通便利，面積約為0.55公頃，規畫297戶；另1處永利一街和永福一街交叉口，生活機能方便，面積0.36公頃，戶數192戶。東區1處在彌陀段嘉工街，嘉工對面，鄰近校園，面積約為0.98公頃，戶數459戶。
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