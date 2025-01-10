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汐東線將動工 全線4字頭起跳、這站有三鐵最看好

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供

等了20年，捷運汐東線將於今年3月開工、2032年完工。永慶房產集團統計即將開工的6大站點周邊價量變化，與2020年相比，6站均已4字頭起跳，汐科站房價從3字頭跳到5字頭，漲幅高達49%，為六站之最。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，汐科站（汐止科學園區站）為「三鐵」共構車站，不僅連通未來的基隆捷運，還能站內轉乘台鐵，僅需幾分鐘便可進入台北市，加上相比台北市更具競爭力的價格，磁吸了許多自住族群。

近一年汐止科學園區站平均單價為50.8萬元，與2020年的34.1萬元相比，漲幅49%。陳金萍表示，隨著交通建設逐步到位，加上科學園區加持，汐科站後市可期。

社后站緊追汐科站之後，4年多來房價上漲45%。社后站位於汐止社后生活圈內，地處福德二路與同興路街口附近，周邊緊鄰以中興市場為核心的福德中興商圈，擁有完善生活機能，4字頭的房價亦吸引眾多買家。

汐止區公所站房價漲幅也高達43%。陳金萍指出，區公所站坐落於核心區域，站點位置優越，一出站即可直達汐止綜合運動場、汐止國民運動中心等大型公共設施，目前均價48.5萬元。

樟樹灣站為汐東線價格最親民的站點，近一年平均單價為46.2萬元。

陳金萍指出，彰樹灣站周邊區域早已發展成熟，生活機能樣樣不缺，但除了公車外並無便捷的大眾交通運輸工具，而汐東線的設立像是補足最後一塊拼圖，促使該區聯外交通更加發達。

此外，樟樹灣站還連接基隆捷運，可以通過捷運線路直達基隆、南港等地。自2020年到2024年，樟樹灣站已經從34.5萬元躍升至46.2萬元，漲幅達33%。

汐東線站點周邊房價與同期漲幅。資料來源／永慶房屋
汐東線站點周邊房價與同期漲幅。資料來源／永慶房屋

房價 捷運

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