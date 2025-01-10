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嘉威營收／2024年57.25億元創高 越南廠將啟動添動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

嘉威生活（3557）公告12月合併營收為4.77億元，年減9.88％，2024年全年合併營收57.25億元，年增20.46％，也突破2022年的表現，創下史上新高。展望今年，公司表示，美國消費市場前景仍持穩看待下，因應美國客戶未來在環保材質r-PET產品訂單，嘉威越南新廠即將落成，開啟新篇章，未來試產後產能將穩定趨近中國大陸廠，越南廠除了供應北美外，也積極爭取歐洲及日韓市場訂單。

嘉威生活表示，去年12月主要仍以Everyday和Taxtime為主要出貨品項，但受到美國零售端改變補貨節奏，部分訂單出貨期程配合調整，遞延到今年1月，使得單月營收受到影響，1月將會順利認列。

嘉威2024年前五大客戶營運普遍成長，加上美國消費者信心指數上升，消費市場需求回溫，不管是淡季或旺季都繳出優於過往的成績，推升全年的營收，也是公司從2019年轉型家居生活產業，繼2022年後全年營收再次登上高峰。

美國12月消費者信心指數下降，主要反映消費者因為川普政策的不確定性而對經濟前景略感擔憂。嘉威表示，雖然政策不確定性因素壓抑消費者信心，不過指標仍在過去兩年的窄幅區間，在勞動市場仍健康的狀況下，經濟預計仍將受消費支出所支持。

美國

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