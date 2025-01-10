精確營收／12月6.9億元、較同期成長62.7% 連續二個月創新高

電動車概念股，精確（3162）9月份起因新訂單持續發酵下推高營收衝破5億元，11月份集團營收為新台幣5.98億元創下歷史新高之後，12月營收再創歷史新高，營收達6.9億元，較11月份成長15.3%，較23年同期4.24億元成長62.7%，2024年累計營收47.51億元，較23年同期36億元成長32.0%，連續二個月營收創歷史新高表現相當亮眼，第4季營收18億元，較23年第4季11.19億元營收成長62%，也創下集團單季營收新高，且第3季單季本業已開始獲利，第4季在營收持續成長推動之下，本業獲利更有望水漲船高。

合計精確公司今年上半年已接獲新訂單逾人民幣21億元，相當於新台幣94億元，遠超出年初公司對新訂單的預估。

精確各個電池盒生產基地均傳出好消息，隨著吉利銀河E5熱賣湖州廠12月份單月營收破新高，更因應客戶要求農曆春節停止休假全面加班趕出貨，廣州廠、湖北廠受惠於小鵬新車P7+熱銷春節假期減半加班趕工，各電池盒製造廠營收全面翻揚，其餘非電池盒製造廠，如生產原材料浙江敏強廠及2024年新成立的湖州精確廠營收亦都有不錯的表現維持成長動能。2024年將是精確公司自谷底翻揚向上的拐點，展望2025年從1月份起春節都必須加班來看，可望淡季不淡，營收維持在高檔將會成為常態。

公司表示，精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，隨著製造據點逐步滿足客戶需求，公司並於歐洲及中國內地各處設廠可就近直接運送至當地重要客戶，也形成後續競爭者的進入障礙，因此新訂單的爭取逐年加速並創新高紀錄，2025、2026年精確公司營運可望持續向上並邁向新的高峰。