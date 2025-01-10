快訊

冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

強烈冷氣團達標…全台都寒冷！ 1縣市「體感溫度」零下1度

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

台泥通過 SBTi 1.5度減碳目標 設定發布人權環境盡職報告

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥（1101）10日宣布兩項接軌國際的消息。台泥／提供
台泥（1101）10日宣布兩項接軌國際的消息。台泥／提供

台泥（1101）10日同時宣布兩項接軌國際的消息，一是正式通過SBTi 1.5度減碳目標設定；二是發布台泥首本人權與環境盡職調查報告。尤其台泥將成為東亞首家承諾SBT 1.5度路徑的水泥企業。

台泥說明，該公司10日通過國際科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative, SBTi）專家會議審查，2025年起將依循1.5度減碳路徑，以2016年作為排放基準年，範圍包括台泥兩岸水泥廠，致力於2030年時範疇一與範疇二碳排總計下降26.8%，台泥也成為東亞首家承諾SBT 1.5度路徑的水泥企業。

台泥2020年就先以SBT Well-Below 2°C路徑為目標，連續四年追蹤自身減碳成效，都能緊貼每年目標線，最終完成減碳11%的任務，甚至在2023年台泥範疇一減碳績效就已經達到SBT1.5°C路徑的要求，因此台泥2024年第4季進階提出SBT 1.5°C減碳路徑申請，包括2030年近程目標（Near-term Target）與2050年淨零目標承諾（Net-Zero Target）。

台泥2024年納入全球低碳水泥布局的土耳其OYAK已於2022年完成並通過SBT 1.5°C路徑與淨零承諾設定，葡萄牙CIMPOR完成1.5°C路徑與淨零目標承諾，意謂台泥全球水泥事業體系減碳的步伐一致。

此外，SBT目標也要求企業針對上下游價值鏈減排目標設定，範疇三雖然佔台泥碳排不到15%，但台泥仍積極針對範疇三15類別進行盤查與第三方驗證，台泥兩岸水泥事業體已於今年開春全數完成台灣範疇三盤查驗證。

台泥董事長張安平指出，2024年是台泥國際化元年，除了積極接軌國際淨零排放趨勢，隨著在歐洲投資版圖快速擴增，台泥也積極完善台泥全球事業體之人權與環境風險管理機制，主動依據歐盟2024年7月公告發布之《企業永續盡職調查指令》CSDDD，並參考聯合國、OECD指引，以及ISO與歐盟永續發展報告準則ESRS相關標準，發布台泥首本的人權與環境盡職調查報告。

這份報告調查範疇涵蓋台泥營運總部以及台灣水泥及製品廠，調查諮詢對象為潛在受影響族群，包含員工、女性員工、社區、原住民、客戶、供應商共六種對象，全面分析潛在或實際人權及環境負面衝擊風險。經本次盡職調查結果，台泥權益關係人認為重要人權與環境議題，經公司既有管理體制與預防、減緩措施，多數已達低剩餘風險，其餘已予以補救並加強預防管理。

台泥 減碳

延伸閱讀

經濟日報社論／減碳路徑務實 才能確切達標

法師也要學減碳 高市淨零學院前進佛光山授課

校園及安置機構兒少性侵案訪查 人權會提9項政策建議

減碳大限逼近／專家喊話 減碳才有優勢

相關新聞

保瑞營收／去年全年192.6億元、增35.6%創高 中壢廠加入新產能

保瑞（6472）10日公告2024年12月自結合併營收19.85億元，月增17.98%、年增107.93%；累計2024...

中鋼2月月盤價持平 推多元配套方案協助用戶爭取訂單

中鋼（2002）2月月盤產品以平盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單；開平盤價為考量下游庫存仍處調整階段，為穩...

碳費在即…全國建商示警：綠色通膨恐害房價飆漲

我國將邁入碳定價時代，預計明年開徵碳費。中華民國不動產聯盟理事長林正雄昨示警，碳費、電費等綠色通膨，恐帶來高房價挑戰，喊...

最強蛋白區！台中這1區逾8成「逆勢」熱銷

政府重拳打炒房，房市交易轉冷，但根據實登統計，台中去年332件預售新案申報備查，銷售過半共115案，熱銷區以北屯24案最...

統一砸近25億元 買網家3成股權

網路家庭PChome去年以私募方式，引進統一作為股東，統一認購網家逾六萬張普通股，持股百分之卅並取得兩席董事。網家昨公告...

任高鐵董座近九年 江耀宗卸任

高鐵人事大地震。擔任台灣高鐵董座近九年的江耀宗，傳出下周將卸任。對此，交通部昨證實，已在昨報奉行政院同意，董事長職務將由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。