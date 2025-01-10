保瑞營收／去年全年192.6億元、增35.6%創高 中壢廠加入新產能

保瑞（6472）10日公告2024年12月自結合併營收19.85億元，月增17.98%、年增107.93%；累計2024年全年合併營收192.57億元，較去年成長35.62%，再度刷新年營收新高紀錄。

保瑞藥業表示，去年12月營收月增主要歸功於 Vigafyde口服液表現優於預期，以及竹南廠主要客戶的庫存補貨需求。受益於傑出的客戶關係和穩定的接單出貨比，保瑞已於2025年1月完成了位於台灣中壢的多功能小分子生產基地（中壢廠）與CDMO（委託開發與製造服務）業務版圖整合的揭牌儀式，這是保瑞致力為客戶提供卓越而多元的CDMO服務的又一重要里程碑。

保瑞藥業表示，中壢廠專為提供多元劑型製造服務而設計，包括複雜的錠劑和膠囊，且具備製造高活性與荷爾蒙產品的能力，擁有專屬隔離區域。該廠原本只服務集團內部公司，為因應CDMO客戶量能逐步拉升，因此進行整合。

展望2025年，保瑞藥業將持續專注於擴大在美國罕見疾病特殊藥品市場的占有率。保瑞計劃將所有美國市場產品整合至專精罕病通路的百年藥廠品牌Upsher-Smith之下，強化市場定位與一致性。同時，公司將持續策略性選擇研發與授權產品，期待建立精準且高毛利產品組合，滿足未竟的病患需求。

在CDMO業務方面，保瑞藥業將充分運用其在多元劑型製造的專業知識和全球布局，結合先進技術與一站式服務能力，於全球市場創造增長機會。現今全球製藥與生技產業日益重視一站式與可靠量產的代工需求以強化藥品上市競爭力，保瑞將持續扮演關鍵角色，推動業務版圖與財務表現健康地增長。