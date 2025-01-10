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中鋼2月月盤價持平 推多元配套方案協助用戶爭取訂單

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼2025年2月月盤調幅。中鋼／提供
中鋼2025年2月月盤調幅。中鋼／提供

中鋼（2002）2月月盤產品以平盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單；開平盤價為考量下游庫存仍處調整階段，為穩定客戶購料信心。

中鋼表示，全球製造業需求尚未全面改善，市場觀望川普新政對國際政經的影響，復以第1季適逢農曆春節，工作天數減少，下游用戶採購保守。總體經濟維持溫和成長態勢不變，節後需求可望陸續釋出，加上新台幣貶值有助提升客戶外銷報價競爭力。

全球經濟平穩運行，歐美央行調整降息節奏，以因應通膨回落速度放緩，OECD預估2025年全球經濟成長率將達3.3%，維持穩健成長。中央銀行預測2025年台灣經濟成長率為3.25%，台灣內需表現穩定，科技業持續帶動出口與投資，終端市場高利率環境緩解，有助傳統產業逐漸擺脫谷底，整體經濟表現將更趨均衡。

台灣2024年11月工業生產指數連續九個月正成長，其中，基本金屬指數由負轉正，惟外銷訂單仍因產能過剩與低價競爭影響而低迷。受淡季與農曆春節長假影響，終端需求放緩，鐵礦砂與煤礦小幅下滑至每公噸90~100美元與190~200美元水準，復以人民幣貶值，中國大陸熱軋期、現貨與出口報價同步走滑，但中國大陸定調今年度將擴大經濟刺激政策，同時加大貨幣政策調控強度，推進新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，有助支撐鋼需，中國大陸1月上旬鋼材社會庫存降至766.63萬噸，維持近五年低檔，供給面仍相對緊縮。寶武2月平板類產品以平高盤開出，連續三個月維持平盤以上，顯示鋼市前景持穩。

中鋼

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