碳費在即…全國建商示警：綠色通膨恐害房價飆漲

我國將邁入碳定價時代，預計明年開徵碳費。中華民國不動產聯盟理事長林正雄昨示警，碳費、電費等綠色通膨，恐帶來高房價挑戰，喊話中央，應針對綠色通膨，以優惠措施來取代徵稅，避免房價飆漲。

中華民國不動產聯盟高峰論壇昨在台中登場，主軸為「超前布局，共創美好」為主軸，探討氣候變遷及房市回顧與展望，由台大土木系教授李鴻源及財信傳媒董事長謝金河主講，並廣邀產官學界代表參與，探討產業如何在氣候危機及政策推動下實現轉型升級。

林正雄說，不動產業界也盼房價平穩，但面對碳費開徵在即、電費等綠色通膨，很擔心房價是否能合理控制，除了密切注意原物料漲幅，也懇請中央針對碳費等綠色通膨用優惠措施來取代徵稅，讓產業能控制好成本，避免房價飆漲。

林正雄認為，全台逾五成房子屋齡逾30年，全台逾七成民眾住在921地震前、結構不安全的建築物，按目前都更速度，要替換這些老屋得要百年以上；但目前都更、危老的誘因不足，民眾對於換屋也有所疑慮，面對台灣都更牛步的窘境，加上ESG、淨零碳排議題迫在眉睫，建議政府應針對屋齡逾30年老屋著手思考「住宅汰舊換新」補助方案，有效提升都市防災。

林正雄指出，央行第7波信用管制，限縮第二戶房貸，造成台灣房地產急凍，台灣的家庭購買第二戶給年輕子女的現象非常普遍，若沒有解除限縮第二戶房貸，也不利都更推動。